AK Parti Şehir Buluşmaları Denizli’de devam ediyor. Bu çerçevede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun katılımıyla 29 Eylül Perşembe günü saat 09.30’da AK Parti Denizli İl Başkanlığı binasında program düzenlenecek. Bakan Çavuşoğlu, MYK, MKYK üyeleri ve milletvekilleriyle 19 ilçede gün boyu programına devam edecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AK Parti’nin 2023’e Doğru Şehir Buluşmaları programına katılmak üzere Denizli’ye geliyor.

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