Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel’in kurultay toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümeti hedef alan sözlerine sosyal medya hesabından tepki gösterdi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in partisinin kurultay toplantısı sırasında yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı ve hükümeti hedef alarak kullandığı "cunta yönetimi" ve "meşrutiyetini yitirmiştir" ifadelerine tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP Başkanı Özel’in açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirten Bakan Memişoğlu, muhalefet etmenin demokratik bir hak olduğunu kaydederek, "Dirayetli ve ilkeli bir siyasetle ülkemizin birliği ve beraberliğine helal gelmeden sorumluluk gerektiren bir hassasiyetle kullanılması esastır. Elde etmeyi umdukları sözde bir Pirus zaferi uğruna seçilmiş milli iradeyi keyfi bir şekilde yok sayan bir dil kabul edilemez. Sayın Cumhurbaşkanımız, siyasi tarihimizdeki varlığını demokratik seçimler üzerine inşa etmiştir. Ezcümle, Özgür Özel’in ifadeleri gerçeklikten kopuk, çarpık bir düşünce biçiminin ürünüdür" ifadelerine yer verdi.