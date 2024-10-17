Gaziantep’te, Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 15. Kongresi’nde konuşan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, organ naklinin önemine vurgu yaparak, "Türkiye nakil merkezi haline gelmiş durumda" dedi.

Bir dizi program ve ziyaret için Gaziantep’e gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu Türkiye Organ Nakli Kuruluşları Koordinasyon Derneği 15. Kongresi’ne katıldı. Bakan Memişoğlu, burada yaptığı konuşmada, organ naklinin önemine dikkat çekerek, Türkiye’nin organ bağışı ve organ nakli başarısı noktasında çok önemli bir noktaya geldiğini söyledi.

"Türkiye nakil merkezi haline gelmiş durumda"

Programda organ nakli çalışmaları ile ilgili önemli veriler paylaşan Bakan Memişoğlu, "Türkiye bugün geldiğimiz noktada 76 tane böbrek, 52 tane karaciğer, 15 tane kalp, 2 tane akciğer nakli merkeziyle senede 5 bin nakille ki sadece bunların bin 700 üzerinde karaciğer nakli olmak üzere dünyada çoğu yerde yapılamayan ve bir yerde yapılan yedili çapraz nakillerle dünyanın nakil merkezi haline gelmiş durumda. Bu büyük bir özveri ve çaba ve çalışkanlıkla oldu. Ben hepinize minnet duyuyorum. Burada Hasan Taşçı hocamdan, Uluğ hocamdan, Alper Demir başkan, Akın Tekin’den ve Sezai Yılmaz hocamla, Mehmet Haber hocamla, bunlarla birebir çalıştım. Binlerce, yüzlerce gönül insanının da işte bu başarı çıktı. Çok zor bir şey. Lakin sadece bir cerrahi ekibin değil, bütün ekibin bütün altyapının, anestezisine kadar çok büyük bir organizasyon ve bilgi gerektiren bir şey" ifadelerini kullandı.

"Türkiye sağlıkta bilim ve teknoloji üretmek zorunda"

Bakan Memişoğlu, Türkiye’nin sağlıkta bilim ve teknoloji üreten tarafta olması gerektiğini de vurgulayarak, "Dünyanın en iyi sağlık hizmetini, en iyisini bilen ve onu bu millete hizmet olarak sunan ekip var. Bundan değerlisiniz. Bunu her zaman gösterdiniz, göstermeye de devam edeceksiniz. Onun için Türkiye sağlığında sadece hizmet tarafında değil, artık bilim ve teknoloji tarafında üretmek zorunda. Yani yeni bir şey söylemek durumundayız artık. Bunun için çabalıyoruz. Bizim hedefimiz özellikle sağlık bilgisi üretmek, sağlık bilgisiyle esasında ekonomik güç ve sosyal güç de elde etmek" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından hediye takdimi ve fotoğraf çekimiyle program sona erdi.