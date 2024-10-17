Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’i makamında ziyaret etti.

Bir dizi temaslarda bulunmak için Gaziantep’e gelen Bakan Kemal Memişoğlu, Büyükşehir Belediyesi’ne Başkan Şahin’i ziyaret için geldi. Şeref defterini imzalayan Bakan Memişoğlu, ziyaretinde Başkan Fatma Şahin tarafından yapılan sunumla Büyükşehir Belediyesi’nin Buğday Tanesi Ortez Protez Merkezi, Engelsiz Yaşam Merkezi, Ketem gibi projeler başta olmak üzere sağlık alanında yapılan yatırımlar ve hizmetler hakkında bilgi aldı.