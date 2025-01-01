İstanbul’da 2025 yılının ilk bebekleri olan Kerem Ali Demir, Yavuz Selim Ceylan ve Recep Yılmaz, isimli bebekler oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bebekleri ve annelerini hastanede ziyaret ederek hediye verdi.

Yeni yılın ilk dakikalarında dünyaya gelen bebekler ailelerini sevince boğdu. İstanbul’da da yeni yılın ilk bebekleri Kerem Ali Demir, Yavuz Selim Ceylan ve Recep Yılmaz dünyaya geldi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinde normal doğumla dünyaya gelen doğan Kerem Ali Demir’in annesi Fatma Demir, Yavuz Selim Ceylan’ın annesi Cennet Ceylan, Recep Yılmaz’ın annesi ise Çiydem Yılmaz, sevince boğuldu.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve İstanbul İl Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, yeni yılın ilk dakikalarında doğan bebekleri hastanede ziyaret edip, aileleri tebrik etti. Bakan ve beraberindekiler daha sonra bebeklere hediye verdi.

Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, “2025’in milletimize ve dünyaya hayırlar getirmesini, 2024’ten daha iyi daha mutlu, huzurlu bir dünya olmasını, herkes için sevdikleriyle beraber nice günler yaşamasını diliyorum. 2023-2024 yıllarına baktığımızda dünyada daha çok üzüntülü olayların çok olduğunu görüyoruz. Gazze gibi, insanları çocuk çoluk öldürüldüğü bir dünya düzeninin maalesef hüküm sürdüğü, bir zaman dilimi geçiriyoruz. Elimizden geldiğince biz Türk Milleti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız olarak, barışın ve huzurun gelmesi için çabalıyoruz. Bugün 2025 senesinde ilk doğan bebeklerimizi ziyaret ettik, anneleri ziyaret ettik. İstanbul’da ilk doğan bebeğimiz Keremi Ali, 4. Çocuk ve hepsi normal doğumla doğmuşlar. Hatta ilk bebeğimiz suda doğdu. Bu da bizim için gurur meselesi. Esenler Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi, Türkiye’nin Prime sezaryan dediğimiz ameliyat yapılan en düşük hastanesi. Burada daha çok ebeler gözetiminde, doktorun eşliğinde normal doğum yapılıyor, yüzde 90 onaranında. Bunlar ebelerin gebeleri takibi ve onları doğum eylemlerini gerçekleştirmesine yardımcı oluyorlar. Hepsine teşekkür ettim. 4 bebeğimizi ve ailelerini ziyaret ettik” dedi.

Türkiye’nin sağlıkta lider olma yolunda hazırlandıklarını belirten Bakan Memişoğlu, “Türkiye’de prime sezaryan oranları daha yüksek, bunları daha düşürmemiz gerektiğini, özellikle hekim arkadaşlarımıza, anne adaylarımızın bu konuda normal olan doğal doğumu tercih etmesini bekliyoruz. Tabi ki eğer tıbbi olarak ihtiyaç varsa, sezaryanla çocuk dünyaya gelebilir. Ama bu, dünya sağlık örgütünün sadece yüz doğumda 15’nde hendikasyon dediğimiz gerekli olan bir şey. Onun için biz normal doğumu bu sene eylem planı hazırladık. Sayın Emine Erdoğan ile beraber, faaliyete geçirdik. İnşallah bu eylem planı başarılı olur, 2025’te buna çabalıyacağız. Özellikle Türkiye’de doğurganlık oranı ile beraber kilo ile birlikte obezite ve bağımlılıkla mücadele için önemli bir yıl. Koruyan, geliştiren ve üreten sağlık modelimizle inşallah sağlıklı Türkiye Yüzyılını çok daha hastalıktan korunarak, bedenimize ve sağlığımıza dikkat ederek, geçireceğiz. Onun için biz aile hekimliklerini önemsiyoruz. Birinci basamağı koruyucu hekimliği önemsiyoruz. Tabi ki Türkiye’de dünyaya örnek bir sağlık hizmeti sunuyoruz. Bugün baktığınız zaman hem ulaşılabilirlik anlamında hem ekonomik olarak, insanlara yükletilmeyen bir sağlık sistemimiz var. İnşallah bunu hem üreten hem teknolojik ve bilim olarak geliştiren, bir yapıya da dönüştüreceğiz. Türkiye sağlık ile ilgili artık dünyanın söz sahibi bir ülkesi, bunu bilim üreterek de teknoloji üreterek de, liderliğine hazırlanma aşamasında, elimizden gelen çabayı harcıyoruz” şeklinde konuştu.