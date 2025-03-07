Diyarbakır’da incelemelerde bulunan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Mimar Ece Güler’in hipotermi nedeniyle hayatını kaybettiği belirterek, "Allah rahmet eylesin Mimar Ece hanımı kaybettik gece 03.00’da. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı. İnşallah sonuçta çok acı bir olay gerçekten eşine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin" dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Diyarbakır’a gelen Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Diyarbakır Valisi Murat Zorluoğlu ve milletvekilleri ile birlikte yapımı süren Diyarbakır Şehir Hastanesinde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Bakan Memişoğlu, sağlık sisteminin en değerli projelerinden olan şehir hastanelerinden bir tanesini daha önümüzdeki yıl Diyarbakır’da hizmete açacaklarını müjdeledi. Memişoğlu, "Valimiz, milletvekillerimiz, müteahhitimiz ve genel müdürlerimizle beraber bu gördüğünüz çok güzel bir manzarada sizlerle birlikteyiz. Öncelikle ‘Sağlıklı Türkiye Yüzyılı’ kapsamında 42’inci şehrimiz Diyarbakır. Diyarbakır sahabelerin memleketi, medeniyetimizi nihai taşlarından bir tanesi gerçekten kadim bir şehir burada olmaktan çok mutluyuz ve gururluyuz. Açıkçası Diyarbakır bizi bağrına bastı sağ olsunlar sabah toplantı yaptık sağlıkla istişarelerde bulunduk. Şimdi de şehir hastanesini ziyaret ediyoruz. Biliyorsunuz şehir hastaneleri Cumhurbaşkanımızın hayalim dediği sağlık şaheserleridir. Burada da inşallah 2026 senesinde milletimizin hizmetine girecek şehir hastanemizin inşaatını ziyaret ettik. Bin yataklı her türlü sağlık hizmeti sunabilecek bir yapının önündeyiz. Çok hızlı gidiyor İnşallah 2026’da milletimizin hizmetine bu sağlık şaheserini sunmuş olacağız. Bunun izolatörü var, depreme tamamen dayanıklı biliyorsunuz. Diyarbakır’da sağlıkla ilgili yatırımlarımızı kesintisiz sürdüreceğiz. 2002 yılından beri 67 tane sağlık hizmeti için yatırım yapılmış bunların 23 tanesi hastane, biliyorsunuz bir hastanemizi geçen sene açtık. 2025 senesinde de Hani ve Dicle’de milletimizin hizmetine sunacağız aynı zamanda aile sağlıklarımızı milletimizin hizmetine sunmak için çalışıyoruz. Biz aile sağlığı birimlerimizi önemsiyoruz. Çünkü koruyucu sağlık bizim için önemli insanlar hastalanmadan sağlığını koruması gerekiyor o nedenle de aile hekimliklerini ilk kapımız olarak görüyoruz her zaman bunu ifade ediyoruz. Bunun yanında Diyarbakır gerçekten üniversitesi ile Gazi Yaşargil Hastanesi ile hizmet sunuyor, sağlıkta iyi yerdeler, referans merkezlerimiz burada var bunları ilk fiziki altyapı anlamında da daha güçlendiriyoruz. Biliyorsunuz buradaki şehir hastanemizin yanında Cumhurbaşkanımıza söylediği yeni bir şehir hastanesi daha planlıyoruz. Bunun nerede yapılacağını karar verdik. İnşallah çok kısa zamanda da bu hastanemizin projesi ile inşaatına başlayacağız. Bunun yanında eski hastanelerimizin yerine inşallah daha iyi yapılarla yine hastane şeklinde sağlık hizmetini sunmaya devam edeceğiz. Bugün Diyarbakır gerçekten çok önemli bir sağlık noktası olacak sadece ülkemizde değil aynı zamanda çevre komşu ülkelerimizde de sağlık hizmeti verebilecek hem insan, gücüne hem kültürüne, hem altyapısına sahip bir şehrimiz daha iyi olması için hep beraber çalışıyoruz" diye konuştu.

Mimar Ece Gürel’in vefat haberini veren Memişoğlu, "Allah rahmet eylesin Mimar Ece hanımı kaybettik gece 03.00’da. Aşırı bir hipotermisi vardı. Bütün çabalarımıza rağmen maalesef kurtulamadı ailesine sabırlar diliyorum. İnşallah sonuçta çok acı bir olay gerçekten eşine sabırlar diliyorum Allah rahmet eylesin" şeklinde konuştu.

Memişoğlu, Diyarbakır’da sağlık hizmetlerini en iyi şekilde sürdürmeye devam edecekleri ifade ederek, "Özellikle topluma şunu ifade etmek istiyorum. Sigara gibi, bağımlılık gibi, hareketsizlik gibi, kilo gibi maalesef bedenimize zarar verecek ve sağlığımızı kaybedecek alışkanlıklarımızdan vazgeçmemiz gerekiyor. Özellikle sigarada çapraz denetimler yapıyoruz daha etkin bir tütün ve mücadele zamanını yaşayacağız bunun belirtmek istiyorum ama toplumdan da yardım istiyorum özellikle çocuklardan yardım istiyorum. Lütfen sigara içenlere bizim sağlık temsilcimiz olarak müdahale etsinler sigaranın sağlığa zararlı olduğunu özellikle anne, babalarına büyüklerine söylesinler çünkü onlar bizim sağlık elçilerimiz o nedenle de bir sağlıklı Türkiye yüzünü diyoruz biliyorsunuz koruyan geliştiren ve üreten sağlık sistemini oluşturuyoruz o nedenle de toplumun sağlıklı kalmasını istiyoruz öncelikli olarak ama sağlıklarını kaybettiklerinde işte böyle şehir hastanelerimiz için insan gücümüzle onlara hizmet vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.