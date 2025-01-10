Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü’yü ziyaret etti. Memişoğlu, Düzce’de yapılacak sağlık yatırımlarını bizzat takip edeceğini ve hastaların başka şehirlere ihtiyaç duymadan her hizmete erişeceğini belirtti.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Düzce Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Özlü, başkan yardımcıları, müdürler ve belediye meclis üyeleri ile görüştü. Düzce’deki sağlık yatırımları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Memişoğlu, aile hekimliği uygulamasında pilot il olarak seçilen Düzce’nin sağlık alanında hiçbir eksiğinin olmaması gerektiğine vurgu yaptı.

Başkan Özlü’ye övgü dolu sözler

Şehir gezilerini düzenli olarak yaptığından bahseden Bakan Memişoğlu, Başkan Özlü’den övgü dolu sözlerle bahsederken şunları söyledi:

“Altı aydır haftanın iki gününü şehirlerimizi gezmeye ayırıyoruz. Esasında bizim bakanımız (Faruk Özlü), Türkiye’nin görünmez kahramanlarından. Savunma sanayi bugün bir yere geldiyse onun sayesinde gelmiştir. Çok büyük bir emek ve efor sarf etmiştir kendisi. Bakanımız bize örnek olan bir büyüğümüz. Biz de mücadeleyi devraldık yapmaya çalışıyoruz.”

“Yatırımları bizzat takip edeceğim”

Düzce’ye 500 yataklı hastane yapımının yatırım programına alındığını ifade eden Bakan Memişoğlu, Düzce’deki fertlerin sağlık konusunda başka bir şehre ihtiyaç duymayacağını belirterek şöyle konuştu:

“Sağlık hizmeti, insana dokunan, o anki mutsuzluğunu, mutluluğa çeviren, derdine derman aradığı anın hizmeti. Tabi burada iş birliğini önemli tutmamız lazım. Tüm kurumlarla iş birliği halinde bu sorunu çözmemiz lazım. Sayın bakanımın (Faruk Özlü) bahsettiği araziyi gördüm. Sağlık kampusu olacak bir yapısı var. Elimizden gelen her türlü desteği buraya sağlayacağız. Buradaki hedefimiz; Düzce’deki her bir ferdin sağlık ihtiyacını başka bir yere gitmeden karşılayacak sağlık sistemi kurmak. Başka bir yere ihtiyacı yok bu şehrin. Düzce’deki bir kişinin çevre illere hatta büyükşehirlere gitmeye ihtiyacı olmayacak hale getirmek. Bir kere Düzce Aile Hekimliği Uygulamasının pilot ili. Neden pilot il, çünkü eğitim ve kültür bakımından yüksek, yeni uygulamalara açık bir yer. Düzce bu konuda örnek bir il. Kendi açımızdan söylüyorum; aile hekimliğini pilot olarak uyguladığımız şehirde genel ve koruyucu sağlığı da en iyi şekilde oluşturmamız lazım. İkinci ve üçüncü basamak kısımların çok iyi yerlere gelmesi lazım. Eksikler var, bunları da gördüm. Bu şehirde Linak dediğimiz radyoterapi cihazının olması lazım. Bunları oturacağız, planlayacağız. Benim birebir gözüm artık Düzce’de olacak. Huzurunuzda bu çalışmaların sözünü veriyorum.”

“Sağlık hizmeti en önemli hizmettir”

Belediye Başkanı Faruk Özlü de Bakan Memişoğlu’nun ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, sağlık hizmetlerinin öneminden bahsetti. Özlü, “Sağlık hizmetleri çok önemlidir. Siyasete girdiğim 2015 yılından bu yana insanlara en çok fayda sağladığı alanın sağlık alanı olduğuna inanıyorum. Bize de çok talep gelir. Öyle ki sizin faaliyetleriniz AK Parti’mize ya puan kazandırır ya da kaybettirir. Sizin yapacağınız her iş çok kıymetli, Allah sizden razı olsun. Düzce ile ilgili konuları size arz ettik. Sizin icraatlarınız ile bu eksikliklerin giderileceğine inanıyorum. Devlet Hastanesi ziyaretinizde gördüğünüz 34 dönümlük arazi Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait fidanlıktı. Ben o arazinin size tahsis edilmesi için çok uğraştım. Biz imar planlarımızda aradaki yolu kaldırdık ve araziyi 37 dönüme çıkardık. İstiyoruz ki bu şehirde sağlık kampusu olsun. Bu şehrin gelecek 50 yılını planlıyoruz. Sizin takdiriniz ile buraya inşa edeceğimiz Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile sorunlarımızı çözeceğiz inşallah” ifadelerinde bulundu.

Açıklamaların ardından Başkan Özlü, Bakan Memişoğlu’na hediye verdi. Heyet hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra ziyareti tamamladı ve Düzce Belediyesi’nden ayrıldı.