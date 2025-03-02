Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, kanser tedavisinde kullanılan (CAR-T) hücre terapisinin Türkiye'de üretimi için çalışmalara başlandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, yeni gelişmeyi "Sizlere bir müjdemiz var" diyerek sosyal medya hesabından duyurdu.

Üreten Sağlık Modelimizin lokomotifi Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ile yürütülen çalışmalar neticesinde "CAR-T Hücre Tedavisi"nin yerli üretim sürecini başlattıklarını açıklayan Bakan Memişoğlu, "Özellikle bazı kanserlerin tedavisinde ileri teknoloji yöntemlerden biri olan CAR-T Hücre Tedavisi'ni yerli imkânlarla üreterek vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz. Sağlığın bilimini ve teknolojisini üreten lider ülkelerden biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyoruz" dedi.

Memişoğlu, bu kapsamda, öncelikli olarak CD19 CAR-T hücre tedavisinin AT101'in Türkiye'de yerel üretim altyapısı oluşturulacağını ve sonrasında hematolojik kanser tedavisi için onay sürecinin başlatılacağını açıkladı.

Üretim süreci ve gerekli eğitimler tamamlandıktan sonra ülkemizdeki ilk hastanın 2026 yılında tedaviye erişiminin sağlanmasının hedeflendiğini kaydeden Bakan Memişoğu, TÜSEB üzerinden "Sağlık alanında yeni bir şey üreteceğim, yeni bir vizyon ortaya koyacağım." diyen bilim insanlarımızı desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.

https://twitter.com/drmemisoglu/status/1895826520813244695