Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Bolu Kartalkaya’daki otel yangınında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri hastanede ziyaret etti.

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, Kartalkaya Kayak Merkezi’ndeki Grand Kartal Otel’de çıkan yangında yaralananları, tedavi gördükleri Bolu İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ziyaret etti. Bakan Özdemir Göktaş’a, Bolu Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Cemal Keskin de eşlik etti. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, yaralılara ve yakınlarına acil şifalar dileyerek, doktorlardan sağlık durumlarına ilişkin bilgi aldıktan sonra hastaneden ayrıldı.