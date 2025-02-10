Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Gümüşhane’ye gelerek bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.

Bayburt’ta gerçekleşen programının ardından Gümüşhane’ye gelen Bakan Göktaş ilk olarak Gümüşhane Valiliği’ni ziyaret etti. Valilik önünde Gümüşhane Valisi Aydın Baruş, AK Parti Gümüşhane Milletvekili Celalettin Köse, Gümüşhane Belediye Başkanı Vedat Soner Başer, AK Parti Gümüşhane İl Başkanı Mehmet Emin Erdoğdu ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Göktaş daha sonra valilik şeref defterini imzaladı.

Gümüşhane Valiliği ziyaretinde son olarak beraberindeki heyet ile birlikte valilik makamında yetkililerden şehirde yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş buradan AK Parti Gümüşhane İl Başkanlığı’nı ziyaret etti.

Bakan Göktaş makam ziyaretleri kapsamında ise son olarak Gümüşhane Belediyesi’ni ziyaret ederek programını sonlandırdı.