Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla çevre ve çevre bilincine dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce paylaştığı kısa film ile iklim değişikliğine dikkat çekerek “İyi bir dünyada yaşamak, temiz hava solumak, temiz suya ulaşmak herkesin hakkı. İklim değişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu mücadelede topyekûn, seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Kaynaklarımız sınırsız değil” diyen Bakan Kurum, Sıfır Atık Zirvesi ödül töreninin yapılacağı gün paylaştığı ve kendisinin de rol aldığı "Başka Dünya Yok" isimli kısa filmde çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, resmi sosyal medya hesabından paylaştığı videolarla çevre ve çevre bilincine dikkat çekmeye devam ediyor. Daha önce paylaştığı kısa film ile iklim değişikliğine dikkat çekerek “İyi bir dünyada yaşamak, temiz hava solumak, temiz suya ulaşmak herkesin hakkı. İklim değişikliği hepimizi değişime zorluyor. Bu mücadelede topyekûn, seferberlik anlayışıyla hareket etmek zorundayız. Kaynaklarımız sınırsız değil” diyen Bakan Kurum, Sıfır Atık Zirvesi ödül töreninin yapılacağı gün paylaştığı ve kendisinin de rol aldığı "Başka Dünya Yok" isimli kısa filmde çevre kirliliği ve geri dönüşüme dikkat çekti.

Anadolu’nun küçük bir kasabasında çekilen kısa filmde çevre müfettişliği yapan küçük Ayşe, mahalleyi teftişe çıkar, o sırada mahallenin babacan esnafı mahallenin ekmeğini pişiren Tahsin amca ile karşılaşır. Esnaf minik Ayşe’ye ne yaptığını sorar Ayşe de onlara kendisinin bir çevre müfettişi olduğunu ve mahalleyi teftiş ettiğini, çevreyi kirleteni gördüğünde ise 181 arayarak bilgi verdiğini anlatır.

Daha sonra Tahsin amcaya sıfır atık belgesi uzatan Ayşe, kendisini mahallenin en çevre dostu esnafı ilan eder ve örnek davranışını gerekli mercilere bildireceğini söyler. Bunun üzerine esnaf gülüşmeye başlar. Ayşe’nin uzaklaşmasıyla birlikte diğer esnaf Tahsin amca ile alay ederek "Dünyayı kurtardığını gören biri oldu sonunda Tahsin" der. Bir süre sonra sirenler ve eskort polisler eşliğinde makam aracıyla mahalleye giren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, makam aracından Ayşe ile birlikte iner. Ayşe Tahsin amcasını mahallenin en çevre dostu esnafı olarak Bakan Kurum’a takdim eder.

Videonun sonunda Tahsin amcaya teşekkür eden Bakan Kurum, çöpleri her gün ayrıştırıp geri dönüşümde toplamasının çok kıymetli olduğunu belirterek, "Sayenizde gençlerimize tertemiz bir dünya bırakacak aynı zamanda da geri dönüşüm oranlarımızın arttırılmasıyla birlikte ülke ekonomisine katkı sağlayacağız. Bu çerçevede sıfır atık projemiz çok önemli bu dünyaya iyi bakmamız lazım. Çünkü başka dünya yok" diye konuşur. Mahalleli, küçük çevre müfettişi Ayşe ile çevre dostu Tahsin amcayı alkış yağmuruna tutar.

Bakan Kurum, Sıfır Atık Zirvesi ödül töreninin yapılacağı gün bu videoyu paylaştı.