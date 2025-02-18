Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, konut sektörüne yönelik iki yeni kampanyayı duyurdu.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ankara'da düzenlenen Türkiye İnşaat Sektörü Çalıştayı'nda konuştu. Bakan Kurum, dar gelirli vatandaşlara yönelik sosyal konut kampanyasının 81 ilde bu yıl sonunda başlatılacağını açıkladı. Kurum, dar gelirli vatandaşlara uygun vade oranlarıyla kazançlı bir yatırım imkanı sunacaklarını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "Nasıl dar gelirli vatandaşlarımıza uygun ödeme imkanlarıyla konut sunuyorsak, bu kampanyada da Emlak Konut projelerini diğer gelir gruplarındaki vatandaşlarımıza, uygun vade oranlarıyla, gerek düşük peşinat, gerek peşinatsız kazançlı bir yatırım imkanı olarak sunuyoruz. Yarın başlayacak kampanyamızın tüm detaylarını bu hafta içindeEmlak Konut Genel Müdürlüğü duyuracak." dedi.

https://twitter.com/murat_kurum/status/1891769018026963311