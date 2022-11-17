Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) için bulunduğu Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde Mısır, Pakistan, Almanya, Katar, Hollanda, Slovenya, Azerbaycanlı bakanlarla görüşerek, yoğun bir çevre ve iklim diplomasi trafiği yürüttü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) için bulunduğu Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde Mısır, Pakistan, Almanya, Katar, Hollanda, Slovenya, Azerbaycanlı bakanlarla görüşerek, yoğun bir çevre ve iklim diplomasi trafiği yürüttü.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 27. Taraflar Konferansı (COP27) için bulunduğu Mısır’ın Şarm El Şeyh kentinde yoğun bir çevre ve iklim diplomasi trafiği yürüttü. Bakan Kurum, konferans çerçevesinde Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samih Şükri, Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman, Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Steffi

Lemke, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Dr. Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Al Thani, Hollanda Çevre Bakanı Vivianne Heijnen, Çevreden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevicius, COP26 Başkanı Alok Sharma, Slovenya Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Uros Brezan, Azerbaycan Şehir Planlaması ve Mimarisi Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ve Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev ile bir araya geldi.

“COP31’e adaylık başvurumuz olumlu karşılandı”

Bakan Kurum, COP27 çerçevesinde yaptığı ikili görüşmelere ilişkin de değerlendirmede bulundu. Mevkidaşlarıyla görüşmelerin verimli geçtiğini belirten Kurum, iklim değişikliği ile mücadele ve çevre konularında dünyanın geleceği için atılacak adımların ele alındığını söyledi. Bakan Kurum, "COP31’e adaylık başvurumuz olumlu karşılandı. İkili görüşmelerimizde adaylığımız konusunda ülkelerden desteklerini istiyoruz. 2026 yılında yapılacak COP31’i ülkemizde düzenleme arzumuzu iletiyoruz" dedi.

Bakan Kurum, "Önümüzde bir fırsat var. Bugün yaşanan savaşlar konusunda ortaya koyduğumuz tavrı, mücadeleyi çevre alanında da iklim değişikliği ile mücadele hususunda da vermek zorundayız. Ülkelerimizin, evlatlarımızın geleceği, ortak evimiz dünyanın geleceği için bunu hep beraber yapmak zorundayız. Bu konferanslar da bu anlamda bir fırsattır. Farklı ülkelerin aynı paydayla bir araya gelmesi ve irade ortaya koyması önemlidir. Bunun için yeni teknolojileri de ortaya koymamız lazım. Teknoloji, araştırma, geliştirme konusunda enstitüler kurmak, yeni güneş panelleri kurmak, yenilebilir enerjiyi depolayabileceğimiz sistemleri geliştirmemiz lazım. Yutak alanları artıracağız ama bunu yaparken de emisyonu azaltmamız gerekir. Batarya teknolojilerinin artırılması lazım. Bununla ilgili işbirliklerimizi artıracağız" diye konuştu.

Mısır Dışişleri Bakanı Şukri, İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajını iletti

Bakan Kurum, COP27 Kongre Merkezi’nde ilk olarak Mısır Dışişleri Bakanı ve COP27 Başkanı Samih Şukri ile bir araya geldi. Bakan Şukri ile görüşmesinin oldukça olumlu ve verimli geçtiğini belirten Kurum, "Şarm El Şeyh’te yaptığımız COP27 toplantısındaki başarılı organizasyonundan dolayı Mısır’ı tebrik ettik. Her

türlü katılımla, süreçle ilgili desteği kendilerine vereceğimizi ifade ettik. Mısır’ın ev sahipliğinde konferansın başarıyla sonuçlanması için Türkiye olarak elimizden gelen her türlü katkıyı sağlayacağımızı ifade ettik. Onlar da büyük bir memnuniyetle karşıladılar” ifadelerini kullandı. Bakan Kurum, Mısırlı Bakan Şukri’nin İstiklal Caddesi’ndeki terör saldırısı nedeniyle taziye mesajını ilettiğini de dile getirdi.

Öte yandan görüşmede iklim değişikliği ile mücadele konusunda iki ülkenin ortak girişimleri ve çevre konularında atılacak adımlar da konuşuldu.

Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Rehman ile görüşme

COP27’de Pakistan İklim Değişikliği Bakanı Sherry Rehman ile de ikili görüşme gerçekleştiren Bakan Murat Kurum, Rehman’ın kısa zaman önce Pakistan’da meydana gelen sel afeti sonrası Türkiye’nin verdiği destek için kendisine memnuniyetini ve teşekkürlerini ilettiğini ifade etti. Bakan Kurum, ayrıca Türkiye’nin Ulusal Katkı Beyanı’nda Pakistan’da yaşanan sel afeti örnek gösterilerek iklim değişikliğinin etkilerini vurguladıklarını ve diğer alanlarda olduğu gibi çevre

alanındaki işbirliğini de güçlü bir şekilde devam ettirmek istediklerini aktardı.

Alman Bakan Lemke ile görüşme

Bakan Kurum, Almanya Federal Çevre, Doğa Koruma, Nükleer Güvenlik ve Tüketicinin Korunması Bakanı Steffi Lemke ile de bir araya geldi. Bakan Kurum, görüşmede iki ülke arasında çevre alanında işbirliğinin artırılması ve tecrübe paylaşımı konularını ele aldıklarını belirtti.

Katar ile görüşme

Bakan Murat Kurum, Katar Çevre ve İklim Değişikliği Bakanı Şeyh Dr. Faleh Bin Nasser Bin Ahmed Bin Ali Al Thani ile de bir araya geldi. Görüşmede Katar’la Türkiye arasında özellikle çevre alanında yeni teknolojiler geliştirilebilmesi maksadıyla AR-GE çalışması yapacak bir vakıf kurulması konusu görüşüldü. İyi bir öneri olarak değerlendirdiği bu konuda çalışmalar yapılacağını söyleyen Bakan Al Thani, iki ülke arasındaki mevcut işbirliğinin çevre alanında, özellikle yenilenebilir enerji konusunda da artırılması gerektiğini ifade etti.

Hollanda ile görüşme

Bakan Kurum, Hollanda Çevre Bakanı Vivianne Heijnen ile de bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede Türkiye ile Hollanda arasında çevre alanında işbirliğinin geliştirilmesi amacıyla bir mutabakat zaptı imzalanması için teknik ekiplerin görüşmelere başlanmasına karar verildi. Özellikle döngüsel ekonomi alanında ve atık yönetimi konusunda ortak çalışmalar yapılması, yeşil hidrojen teknolojisi konusunda AR-GE çalışmaları için işbirliği imkânlarının araştırılması konuları ele alındı. Hollanda’nın özellikle tekstil ve tekstil atıkları, genel olarak katı atık bertaraf teknolojisi ile ilgili yaptığı çalışmaları Türkiye’de paylaşması, Türkiye’nin tekstil sektöründeki tecrübesinin aktarılması konusu ele alındı. Hollanda’nın sıfır atık konusunda Türkiye’ye destek olacağını bildiren Çevre Bakanı Heijnen, Birleşmiş Milletler nezdinde imzalanan sıfır atık iyi niyet beyanını destekleyen 59 ülkeye Hollanda’nın da gerekli desteği vereceğini taahhüt etti.

Çevreden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Sinkevicius ile görüşme

Bakan Kurum, COP27’de katılımcı ülkelerin bakanlarıyla ikili görüşmeleri çerçevesinde Çevreden Sorumlu Avrupa Komisyonu Üyesi Virginijus Sinkevicius ile de bir araya geldi. Biyoçeşitliliğin korunması için bütün ülke ve tarafların kolektif somut eylem gerçekleştirmesi konusunda mutabık kalınan görüşmede Bakan Kurum, Türkiye’nin biyoçeşitliliğinin korunması için Avrupa Birliği’ne (AB) her konuda destek olacağını ifade etti. Görüşmede özellikle denizlerin, akarsuların ve göllerin korunmasının yanı sıra orman yangınları konularında birlikte uyum içerisinde çalışılmasının altı çizildi.

COP26 Başkanı Alok Sharma ile görüşme

COP26 Başkanı Alok Sharma ile de bir görüşme yapan Bakan Kurum, COP26 Başkanlığı döneminde gösterdiği üstün başarı ve gayretli çalışmaları nedeniyle Alok Sharma’ya teşekkürlerini iletti. COP27’nin de başarılı bir şekilde tamamlanması için Türkiye’nin yapıcı katkı sunmaya devam edeceğini ifade eden Bakan Kurum, Alok Sharma’nın başkanlığı döneminde Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefinin duyurulması, Paris Antlaşması’na taraf olunması, İklim Değişikliği Kanun Taslağı’nın hazırlanması, Uzun Vadeli İklim Strateji ve Eylem Planlarının hazırlanması gibi önemli gelişmelere imza attığını aktardı. Bakan Kurum, ayrıca COP27’de 2015’te yüzde 21 artıştan azaltım olarak açıklanan ulusal katkı beyanının yüzde 41 olarak güncellendiğini ve bu güncellemenin detaylı ve titiz bilimsel çalışmaların ardından başta enerji ve ulaştırma olmak üzere tüm ilgili sektörler dahil edilerek gerçekleştiğini söyledi. Alok Sharma’nın “COP27’den beklentiniz nedir?” sorusuna Bakan Kurum, adil bir finansman sisteminin kurulması, kolektif bir koordinasyonla hareket edilmesi gerektiği, bu sorunların ülkelerin tek başına çözebileceği sorunlar olmadığı cevabını verdi. Kurum, özellikle en az gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin bu konuda desteklenmesi ve gelişmiş ülkelerin daha çok sorumluluk alması gerektiğini dile getirdi.

Bakan Kurum, Pakistan’da meydana gelen sel felaketi nedeniyle kayıp ve hasar konusunun öneminin bir kez daha ortaya çıktığını, topraklarının üçte biri su altında olan ülkenin iklim konularına öncelik verebilmesi için desteklenmesi gerektiğini söyledi. Bakan Murat Kurum, Alok Sharma’nın uygulanması gereken finansman yapısının ne şekilde biçimlendirilmesi gerektiği sorusu üzerine çok taraflı bankalar aracılığıyla muhtemel tam fonların seferber edilmesi ve mozaik şeklinde mevcut tüm kaynakların topyekun bir anlayış ve ortak karar mekanizmalarıyla kullanılması gerekliliğinin altını çizdi. Sıfır Atık Projesi ve BM nezdinde imzalanan İyi Niyet Beyanı ile ilgili Alok Sharma’dan destek talebinde bulunan Bakan Kurum, Türkiye’nin COP31’e ev sahipliği için aday olduğunu ve bu konuda da Sharma’nın desteklerini beklediğini ifade etti.

Slovenya ile görüşme

Bakan Murat Kurum, Slovenya Cumhuriyeti Çevre ve Mekansal Planlama Bakanı Uros Brezan ile de bir araya geldi. Brezan’ın 2023 Aralık ayında Türkiye’den devralacakları Barselona Konvansiyonu Büro Başkanlığı’na ilişkin, “Türkiye’nin sergilediği başarıyı devam ettirmek için ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz?” sorusu üzerine Bakan Kurum, organizasyon ve diğer konularda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili birimlerinin desteğe hazır olduğunu belirtti. Bakan Kurum, organizasyonda bakan düzeyinde yeterli katılımın olmamasının ülkelerin bu konudaki samimiyetleri açısından yeterli olmadığını ifade ederek, bu durumun hem Napoli’de hem de Antalya’da gerçekleşen toplantılar için geçerli olduğunu sözlerine ekledi. Çevre konusunun sınır aşan bir konu olması nedeniyle tüm ülkelerin birlikte hareket etmesi ve somut eylemler gerçekleştirmesi gerektiğini ifade eden Bakan Kurum, Türkiye’de kurulması önerilen Bölgesel Faaliyet Merkezi ve COP31 adaylığı ile ilgili Brezan’dan destek istedi. Slovenya Bakanı Brezan, halihazırda Barselona Konvansiyonu çerçevesinde faaliyet gösteren 7 bölgesel merkez bulunduğunu ve Türkiye’de kurulması düşünülen merkezi destekleyeceklerini bildirdi.

Azerbaycan ile görüşme

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Azerbaycan Şehir Planlaması ve Mimarisi Devlet Komitesi Başkanı Anar Guliyev ve Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Firdovsi Aliyev ile yapılan toplantıda da şehir planlaması, çevre ve altyapı yatırımlarını ele aldı. Özellikle işgalden kurtulan yerlerin imar ve planlama çalışmaları üzerinde duruldu.

Bakan Kurum, 3 ayrı dilde hazırlanan ‘Sıfır Atık’ kitabını katılımcılara hediye etti

Bakan Kurum, Bakanlıkça Türkçe, İngilizce ve Arapça dillerinde hazırlanan “Sıfır Atık” kitabını COP27’de yaptığı ikili görüşmelerde mevkidaşlarına hediye etti. “Sıfır Atık” kitabı, COP27 Kongre Merkezi’ndeki Türkiye Pavilyonu ziyaretçilerine de dağıtıldı. Kitap, katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.