“İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvuran vatandaşlara teşekkür mektubu gönderen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Kura çekimlerimizi mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan “İlk Evim, İlk İş Yerim” projesine başvuruda bulunan vatandaşlara teşekkür mektubu gönderdi. Mektubunda TOKİ eliyle 500 bin sosyal konut, 1 milyon konut arsası ve 50 bin iş yerini millete sunmanın gururunu yaşadıklarını belirten Bakan Kurum, kampanyaya milyonlarca vatandaşın başvuru yaptığını ve 40 gün içerisinde de büyük bir coşkuyla yeni yuvaların temel atma törenini gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Bakan Murat Kurum, toplam 8 milyon vatandaşın başvuru yaptığı, geçerli başvuru sayısının ise 5 milyon 135 bin 324 olduğu kampanyala ilgili vatandaşlara gönderdiği mektubunda şu ifadelere yer verdi:

“İlk Evim, İlk İş Yerim’ kampanyasına gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut projesiyle TOKİ’mizle 500 bin sosyal konut, 1 milyon altyapısı ve imar planları hazırlanmış konut arsası ve esnafımız için 50 bin iş yerini sizlere, milletimize sunmanın gururunu yaşıyoruz. Kampanyaya milyonlarca vatandaşımız başvuru yaptı. 40 gün içerisinde büyük bir coşkuyla yeni yuvalarımızın temel atma törenini gerçekleştirdik. Kura çekimlerini hızlıca başlatarak hak sahiplerini belirlemeye başladık. Noter huzurunda ve şeffaf bir şekilde yaptığımız kura çekimlerimizi 2023 Mart ayına kadar tamamlayacak ve 2 yıl içerisinde ilk 250 bin konutumuzu vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde milletimizin, sizlerin her an yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her şart ve durumda devletimizin tüm imkanlarını seferber ederek sizlere yeni yuvalar kazandıracak, yavrularımıza huzurlu bir gelecek sunacağız. Sizlerin bu yoğun desteği ve talebini karşılamak için yeni projeler hazırlayacak, 85 milyon vatandaşımızın sağlıklı ve güvenli evlerde oturmalarını sağlayana kadar çalışmalarımızı gece gündüz kararlılıkla sürdüreceğiz. Devletimize duyduğunuz güven, sosyal konut projemize gösterdiğiniz teveccüh için sizlere tekrar şükranlarımı sunuyorum. Hepinizi Allah’a emanet ediyorum."