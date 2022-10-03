Dünya Habitat Günü etkinlikleri dolayısıyla sabah saatlerinde Balıkesir’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habitat Toplantısı sonrasında zamanını Balıkesir’e ayırdı. Balıkesir protokolü ile şehri karış karış gezen Bakan Kurum, akşam da yeni yapılan Zağnos Paşa Meydanı’nı inceledi.

Dünya Habitat Günü etkinlikleri dolayısıyla sabah saatlerinde Balıkesir’e gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Habitat Toplantısı sonrasında zamanını Balıkesir’e ayırdı. Balıkesir protokolü ile şehri karış karış gezen Bakan Kurum, akşam da yeni yapılan Zağnos Paşa Meydanı’nı inceledi.

Balıkesir’de 13 saat geçiren Bakan Kurum, sabah saatlerinde geldiği Balıkesir’de akşam gazetecilerin karşısına geçti. Hükümetin yatırımlarını anlatan ve Habitat Günü’nün önemine değinen Bakan Kurum, "Bu organizasyonun burada gerçekleştirilmesinde çok büyük emeği olan sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve saygıdeğer eşleri Emine Erdoğan hanımefendiye Zağnos Paşa Camii’nin hemen yanından şükranlarımızı iletiyoruz. Dünyanın 110 ülkesinden misafirlerimiz var. 3 gündür Balıkesir’de insanlık için, insanlığın geleceği için hep birlikte tüm dünyaya mesajlar verdik. Toplantılar yaptık, bilim insanlarımızı dinledik. Yuvarlak masa toplantıları etrafında gençlerimizin, akademisyenlerimizin, bilim insanlarımızın olduğu toplantılarda hiç kimseyi ve hiçbir yeri geride bırakmamak anlayışıyla görüşlerimizi, fikirlerimizi, önerilerimizi AK Partimizin, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapmış olduğu devrimleri anlattık. Bir gurur tablosuyla ülkemizin 20 yıldır mazlum coğrafyada birliğin, beraberliğin, huzurun devam etmesi adına yapmış olduğu projeleri bir bir paylaştık" dedi.

Balıkesir’e gelen yabancı misafirlerin Türkiye’nin duruşunu takdirle karşıladığını anlatan Kurum, "İnsanlığın ve ortak evimiz dünyanın geleceğini inşallah hep birlikte kurtaracağız. İklim değişikliğiyle mücadele edeceğiz. Vatandaşlarımıza eşit mesafede duracağız. Her bir vatandaşımızı kucaklayacağız ve onların gönlüne girmek suretiyle bütün hizmetlerimizi 81 ilimize, 780 bin metrekare vatan toprağına götürmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, AK Parti hükümetlerinin son 20 yıldaki yatırımlarına da değinerek, Balıkesir’e de bu sürede 24 milyar liralık yatırım yapıldığını vurguladı.