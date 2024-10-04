Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adıyaman'a gerçekleştirdiği ziyarette, depremden etkilenen 11 ilde yürütülen konut projeleri ve kentsel dönüşüm çalışmaları hakkında önemli açıklamalarda bulundu.ADIYAMAN (İGFA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar gören illerde şu ana kadar 101 bin 254 konutun hak sahiplerine teslim edildiğini belirterek, 2024 yılı sonuna kadar toplamda 200 bin konutun teslim edilmesinin hedeflendiğini duyurdu.

2025 yılı sonuna kadar ise depremden etkilenen 11 ilde yaşayan 14 milyon insanın, huzurlu ve güvenli yuvalarında yeni bir yaşama başlayacağını söyledi.

Bakan Murat Kurum’un Adıyaman’daki yoğun programı, öğle saatlerinde havaalanına inişiyle başladı. Adıyaman Valisi Osman Varol, AK Parti Adıyaman Milletvekilleri Doç. Dr. İshak Şan ve Mustafa Alkayış’ın yanı sıra yerel yöneticiler tarafından karşılanan Bakan Kurum, ilk olarak Atatürk Bulvarı üzerinde esnaf ziyaretinde bulundu.

Esnafla sohbet edip sorunlarını dinleyen Kurum, daha sonra Adıyaman Valiliği’ne geçerek şeref defterini imzaladı. Ardından, hak sahipleriyle bir araya gelerek, kentsel dönüşüm ve konut projeleri hakkında detaylı bilgi verdi. Kurum’un Adıyaman programındaki bir diğer önemli durak ise Sakarya Caddesi üzerindeki Emlak Konut şantiyesi oldu.

Burada yapımı devam eden iş yerlerini inceleyen Bakan, inşaat çalışmalarını yakından takip etti.

"TEKNOFEST HEYECANINI BU YIL DEPREM BÖLGESİNDE YAŞAYACAĞIZ"

Şantiye incelemeleri sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan Murat Kurum, Türkiye’nin en büyük teknoloji festivali olan Teknofest’in bu yıl deprem bölgesi olan Adana’da gerçekleştirileceğini belirterek, festivalin depremden etkilenen şehirler için moral ve motivasyon kaynağı olacağını söyledi.

Kurum, "Selçuk Bayraktar ve Baykar’ın Adıyaman’da yürüttüğü konut projelerini gururla izliyoruz. Adıyaman’ımız her geçen gün depremin izlerini silerek yeni yuvalarına kavuşuyor" ifadelerini kullandı.

"2024 YILI SONUNA KADAR 200 BİN KONUTU TESLİM EDECEĞİZ"

Bakan Kurum, deprem bölgesinde yürütülen çalışmaların hız kesmeden devam ettiğini belirtti.

Şu ana kadar 11 ilde toplam 101 bin 254 konutun teslim edildiğini vurgulayan Kurum, "Hedefimiz 2024 yılı sonuna kadar 200 bin konutu depremzede vatandaşlarımıza teslim etmek" dedi. Bakan, çalışmaların ortak akıl ve tam bir uyum içinde sürdüğünü belirterek, 11 ilde toplam 452 bin konut ve iş yerini kapsayan projelerin devam ettiğini söyledi.

"Bu bölgeyi, yeni bir millî mücadele alanı olarak gördük. Son üç ayda 60 bin yeni konutun inşasına başladık. 2025 yılı sonuna geldiğimizde, 11 ilimizde yaşayan 14 milyon insanımız huzurlu ve güvenli yeni bir hayatlarına başlayacak" diyerek bölgedeki tüm inşaat süreçlerinin planlandığı gibi ilerlediğini vurguladı.

"ADIYAMAN’DA YIL SONUNA KADAR 14 BİN 605 EV VE İŞYERİ TESLİM EDİLECEK"

Adıyaman’daki projelerle ilgili de bilgi veren Bakan Kurum, bugüne kadar 14 bin 605 konut ve iş yerinin hak sahiplerine teslim edildiğini söyledi.

"Yıl sonuna kadar 7 bin 228 yeni konut ve iş yerini daha teslim edeceğiz" diyen Kurum, Adıyaman Meydan Projesi hakkında da önemli açıklamalarda bulundu. Projenin Adıyaman’a yeni bir nefes alanı kazandıracağını ifade eden Bakan, meydanın dükkânları, ofisleri, kütüphanesi, müzesi, camileri ve gençlik merkezleriyle şehrin sosyal ve ticari hayatına önemli bir katkı sağlayacağını belirtti.

Bakan Kurum, "Vatandaşlarımızın taleplerini alarak, onların onayıyla projeyi hayata geçirme sözü vermiştik. Yüzde 70 gibi yüksek bir çoğunluğun desteğiyle meydan projesini başlatacağımızın müjdesini veriyorum" dedi.

"Biz Deprem Bölgelerine Turist Gibi Gelip Gitmedik" Bakan Kurum, açıklamalarında deprem bölgesindeki çalışmaların ilk günden bu yana kararlılıkla sürdürüldüğünü vurguladı.

Kurum, Türkiye’nin geçmişte yaşadığı felaketlerde olduğu gibi, bu büyük deprem felaketinde de vatandaşlarını yalnız bırakmadığını ve devlet-millet işbirliğiyle bölgenin yeniden ayağa kaldırılacağını belirtti.

"ADIYAMAN VE 11 İLDE GÜVENLİ VE HUZURLU YENİ BİR HAYAT BAŞLAYACAK"

Deprem bölgesinde devletin tüm gücüyle çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Bakan Kurum, "Adıyaman ve 11 ilde 2025 yılına kadar konut projeleri tamamlanacak. 14 milyon insanımız yeni ve güvenli yaşam alanlarına kavuşacak" dedi.

Adıyaman’da konteyner kentlerde yaşayan depremzedelerin de taleplerinin dikkate alındığını belirten Kurum, hak sahibi olmayan vatandaşlar için de çözüm yolları üzerinde çalışıldığını belirterek, Adıyaman’ın sosyal ve ekonomik hayatını canlandıracak projelere devam edileceğini kaydetti.