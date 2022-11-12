Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize’de yapımı süren Belediye Bloklarını inceledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Rize’de yapımı süren Belediye Bloklarını inceledi.

Rize’de dolgu alanında deniz suyundan kaynaklı korozyon nedeniyle kendiliğinden yıkılacak duruma kadar gelen binalar, işletme sahiplerinin boşaltma işleminin ardından 5 Mart 2021 itibariyle yıkılmaya başlandı. Yıkım işlemlerinin ardından ise Rize Merkez Çarşı Mahallesi Kentsel Dönüşüm Gelişim Projesi çerçevesinde yapılacak 404 ofis ve 133 iş yeri inşaatı start aldı. Kısa sürede yükselen binalar yıkımdan önce de olduğu gibi Rize’nin ticaretinin kalbi olmak için gün sayıyor. Bir dizi program çerçevesinde Rize’ye gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeni Belediye Blokları’ndaki çalışmaları yerinde inceledi.