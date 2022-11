Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şu an halihazırda sahada 250 bin konutun dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. İlan ettiğimiz sosyal konut kampanyamızla da ülkemize 2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli yapı kazandıracağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şu an halihazırda sahada 250 bin konutun dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. İlan ettiğimiz sosyal konut kampanyamızla da ülkemize 2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli yapı kazandıracağız” dedi.

Esenler Belediyesi, Yıldız Teknik Üniversitesi dünyada ve Türkiye’deki şehircilik çalışmaları ile akıllı şehir konseptinin ele alındığı Kentsel Dönüşüm Sempozyumu’na ev sahipliği yaptı. Programa Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ve akademisyenler katıldı. Sempozyumda “Kentsel Dönüşüm ve Akıllı Şehir”, “Mimari”, “Toplum”, “Ekonomi”, “Süreçler ve Yönetişim” başlıklarında dünyada ve Türkiye’deki şehircilik çalışmaları ile akıllı şehir konsepti tüm yönleriyle masaya yatırıldı.

Sempozyumda bir konuşma yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 39 ilçede kentsel dönüşüm çalışmalarının devam ettiğini ifade ederek, “Kentsel dönüşümle ilgili ilk planlı çalışmaların, Dünya Savaşlarının harap ettiği şehirleri canlandırmak için başlatıldığını görüyoruz. Türkiye’de gerçek manada kentsel dönüşüm tarihinin çok da eskiye gitmediğini söylemek gerekir. 1950’lerden sonra başlayan göç, sağlıksız ve düzensiz yapılaşmaya yol açar. Plansız bir kentsel gelişme süreci yaşanırken, şehirlerin çeperleri kaçak yapılar ve gecekondular ile kuşatılır, tarihi ve doğal alanlar gecekondularla tahrip edilir. Çeşitli girişimler olsa da ortaya güçlü bir irade ve büyük bir vizyon konamaz. Cumhurbaşkanımızın 1994 yılında İstanbul’da başlattığı sosyal konut uygulamaları, 99 depreminin ardından 2002 yılında Türkiye sathında yaygınlaştırılan yapı denetimleri, güvenli, sağlıklı afet konutu projeleri, TOKİ eliyle bir biri ardına ortaya sosyal konut hamleleri bu konuda en önemli adımlar olmuştur. Türkiye; yıl 2012’yi gösterdiğinde tüm bu çalışmaların seviyesini en yüksek noktaya taşıyarak ’Türkiye’nin her yerinde kentsel dönüşüm’ sloganıyla atağa kalkmış; tarihin en büyük şehircilik hareketi olan dönüşüm çalışmalarını bir seferberlik anlayışıyla başlatmıştır" dedi.

"2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli yapı kazandıracağız"

81 ilde dönüşüm çalışmalarını canla başla sürdürmeye devam ettiklerini belirten Bakan Kurum, "Şu an halihazırda sahada 250 bin konutun dönüşüm çalışmalarını hızla sürdürüyoruz. İlan ettiğimiz sosyal konut kampanyamızla da ülkemize 2028 yılına kadar 500 bin sağlam ve güvenli yapı kazandıracağız. Kentsel dönüşümle biz şehirlerimize, ülkemize ve milletimize ne kazandırıyoruz? Birincisi; şehirlerimizde meydana gelen çarpık yapılaşmayı ve gecekondulaşmayı ortadan kaldırıyoruz. Planladığımız yeni yerleşim alanlarıyla nüfusun yoğunlaştığı alanları rahatlatıyoruz. Bugün Esenler’de yaptığımız dünyanın en büyük akıllı şehri, Kanal İstanbul’da kuracağımız yeni şehir konsepti, kentsel dönüşümün ve planlı şehirleşmenin en güzel ve en başarılı örnekleridir. İkincisi: ürettiğimiz tüm konutları en uygun ödeme seçenekleriyle yapıp vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Dönüştürdüğümüz her bir konut ve iş yeri için vatandaşa finansal destek sağlıyoruz. Yani dönüşüm, sosyal devlet anlayışımızı güçlendiriyor, kökleştiriyor. Biz her zaman şunu söyledik: ’Kentsel dönüşüm bir beka meselesidir ve daima siyaset üstüdür, asla ihmale gelmez’ Bu konuda her zaman, siz kıymetli bilim insanlarımızla, STK temsilcilerimizle, sektörün değerli isimleriyle bir araya geldik. Deprem dönüşümü gerçekleştiren ülkeleri inceledik, coğrafyayı masaya yatırdık. Adeta dünyayı mercek altına aldık. Bürokrasiyi kentsel dönüşüme göre revize edip güncelledik. Sonrasında belediye başkanlarımızla birlikte vatandaşın kapısını çaldık. Gönüllülük ve yerindelik ilkesini esas alarak milyonlarca insanımızı güvenli yaşam alanlarına kavuşturduk, kavuşturmaya devam ediyoruz. Şunun altını çizmek isterim: Deprem dönüşümü fikir ve güç birliğinin yanında vatandaşımızın da rızasıyla çözülebilir” ifadelerini kullandı.

“Bu işi başarmaktaki en önemli pay toplumsal aklın inşası”

Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, kentsel dönüşüm için büyük çaba sarf ettiklerini belirterek, “Canın güvenliği olmadığı bir yerde mekanın varlığının bir anlamı var mı? Elbette yoktur. İşte biz bu anlamda aslında kentsel dönüşüm çalışmasını bir ibadet idrakiyle insanın hayatını kurtarmak ve insanı kendi hayatıyla kendi tercihi arasında bıraktığınızda onun hayatına yeni bir alan açmak için büyük emek ortaya koyan bir gayreti ortaya koyuyoruz. Şu ana kadar bu 98 bin 160 konuttan 57 bini dönüştü. Esenler’de bütün yapı stoklarına göre analizler yapıldı. Yaklaşık 98 bin 160 konutu içeriyor. Biz bunları aldık, üzerinde teker teker çalışma yaptık. Bunları nasıl dönüştürebiliriz diye, şu ana kadar bu 98 bin 160 konuttan 57 bini dönüştü. Şimdi bunların ilk etapta dönüşmesi gereken 16 bini var. Bu 16 bin, nokta nokta nerede öncelikle dönüşmesi gerekir hepsinin tespiti yapıldı. Günü ve saatiyle nasıl dönüşeceği belirlendi. Üçüncü büyük adım ise geriye kalan 40 bin var. Esenler’de bu işi başarmakta en önemli payımız, toplumsal aklın inşası” dedi.