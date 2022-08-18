Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık. Yetmedi, bir kaynak bulduk, kilometrelerce boru döşedik, flamingolara can suyu verdik. Çok şükür Anadolu’muzun allı turnalarını yaşattık. Şimdi de büyüdüler; uçmaya, göçe hazırlanıyorlar. Tuz Gölü anlık” ifadelerini kullandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Tuz Gölü’ne önce tankerlerle su taşıdık, flamingolara can suyu verdik” dedi.

Başkan Demirtaş: “İlçemizi marka şehir haline getirmek için çalışıyoruz”

Başkan Demirtaş: “İlçemizi marka şehir haline getirmek için çalışıyoruz”

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.