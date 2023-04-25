Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Çekmeköy 100. Yıl Kütüphanesi’ne yerli otomobil TOGG’la geldi. ‘Maksat Muhabbet Gençlik Programı’ çerçevesinde gençlerle bir araya gelen Bakan Kurum, gençler tarafından şarkılar ve meşaleler eşliğinde karşılandı. Bakan Kurum, "500 tane millet bahçesi yapıyoruz’’ dedi.

Çekmeköy Taşdelen Mahallesi’nde bulunan 100. Yıl Kütüphanesi’nde gençlerle buluşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, ‘Maksat Muhabbet Gençlik Programı’na yerli ve milli otomobil TOGG’la geldi. Oldukça yoğun bir coşkuyla karşılanan Bakan Kurum, gençlere müjdeler verdi. ‘Maksat Muhabbet Gençlik Programı’ sonrası gençlerin sorularını yanıtlamasının hemen ardından Cebir Camii Meydanı ‘Meydan Buluşması ve Çay Sohbeti’ programı için Cebir Camii Meydanı’nda esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Kurum Cebir Cami Meydanı’nda vatandaşlarla bir araya geldi.

"Herkes şehrinde okusun, en iyi eğitimi alsın, en iyi şartlarda yaşasın istiyoruz"

Programa katılan Bakan Kurum, "21 yıldır hep Cumhurbaşkanı’mız gençlerle birlikte yol yürüdü. Attığımız her adımda gençlerimizin geleceği adına daha güzel şehirler kurabilmek adına yaptığımız mücadelenin aslında 21 yıldır da şehirlerimize yansımalarını görüyoruz. Şehrimizdeki kardeşlerimiz, eşit haklara sahip olsun istiyoruz. Ağrı’da yaşayan gencimiz de Van’da yaşayan, İstanbul’da yaşayan gencimizin, ailelerimizin birbirinden iyi geleceği olsun. Herkes şehrinde okusun, en iyi eğitimi alsın, en iyi şartlarda yaşasın istiyoruz. Bunun için mücadele ediyoruz. İstanbul’umuzun 39 ilçesindeki eserlerimiz bunun için. O yüzden 208 üniversiteyle ülkemizdeki tüm gençlerimizin daha iyi eğitim alabilmesi, daha iyi şartlarda okuyabilmesi, daha iyi şartlarda yaşayabilmesi için 81 bir ilimizde bu mücadeleyi veriyoruz. Aslında hepiniz sosyal medyayı interneti çok iyi kullanıyorsunuz. Geri dönüp baktığınızda bin 994 yılının İstanbul’u nasılmış, iki bin yılının Türkiye’si nasılmış, Çok iyi öğrenebilirsiniz. Aslında sayın başkanım biz dolaylı olarak hep gençlerimize danışıyoruz. Teknolojiyi bizden daha iyi kullanıyorlar. Öyle de güzel sorular soruyorlar ki geleceğe dair, Çekmeköy’e dair. Bu manada da aslında sizlerin görüşleri, fikirleri bizim için çok değerli. Çevremizi, şehirlerimizi, doğamızı koruyabilmek için, sizlere daha sağlam, daha güvenli bir gelecek sunabilmek ve bu gelecekteki şehri ilçelerin inşa edebilmek için çalışıyoruz ve istiyoruz ki Türkiye yüz yılı gençliğimizin yüzyılı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı’mız ve bizler bu görevleri yapıyoruz. Buradan kalkacağız ve bayrağı sizlere vereceğiz. Sizin gibi pırıl pırıl gençlerimize vereceğiz. Ve eminiz ki sizler bizden çok daha iyisini yapacaksınız. Şöyle tarif edecek olursak eğer aslında Türkiye 100 yıllık gençliğimizin Hak sahibi olduğu 100 yıl olacak. Her alanda ülkemizin kendine yettiği, enerjide bağımsız ve sanayiciyle, tarımıyla, turizmiyle istihdam oluşturan, üreten, ihraç eden, ve bu manada da kendi kendine yeten güçlü ve büyük Türkiye. Türkiye 100 yılın adı bu. Türkiye yüzyılın inşa edecek sizlersiniz. Ve bizler de bir abiniz, bir kardeşiniz olarak da bizim bu mücadelemize Sizin hayallerinizi bir bir gerçekleştirmek adına, gerçeğe dönüştürmek adına bu mücadeleyi hep birlikte vermek istiyoruz. Şehirlerimizi güvenli hale getirmek için Sevgili gençler, kentsel dönüşüm yapıyoruz. Deprem dönüşümü yapıyoruz’’ dedi.

"Sizler de bizden aldığınız bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaksınız’’

Sözlerine devam eden Kurum, "81 ilimize, 81 milyon metrekare büyük bir sahil, 500 tane millet bahçesi yapıyoruz. Hedefimiz önümüzdeki 5 yıl içerisinde sayıyı bine çıkarmak. Ve hepinize, kişi başı yeşil alan miktarını 15 metrekareye çıkarmak. Biz de gelişmiş, dünyada söz sahibi bir ülke olarak yeşil alan miktarımızı 15 metrekareye çıkaracağız. Mücadeleyi bunun için yapacağız. Ağaçlarımızı, tescilli ağaçlarımızı, koruyacağız. İstanbul’umuzda da tam 48 tane millet bahçesi yapıyoruz. Bir kısmını bitirdik hizmete açtık ve 18 milyon metrekare büyüklüğünde yani buradaki her bir kardeşim için bir metrekare ilave yeşil alanı yapmış olduğumuz bu mücadeleyle kazandırmış olduk. Bugün de Çekmeköyümüz’de iki tane millet bahçesini gençlere armağan ediyoruz ve 160 bin metrekare Emlak Konut Genel Müdürlüğümüz yapıyor. Çekmeköy’ün gençleri için içinde yürüyüş yolları, bisiklet yolları, kıraathaneleri, kütüphaneleri, oyun alanları ve orada hoşça vakit geçireceğiniz tüm aktiviteleri yapabileceğiniz mekanlar yer alıyor. Yine belediyemizde, TOKİ’mizde birlikte yaptığımız bir millet bahçesiyle birlikte Çekmeköyümüz’e 2 tane millet bahçesi kazandırıyoruz. Yine buradaki gençlerimiz o millet bahçelerinde huzurla vakit geçirsinler diye gürültü payı yapıyoruz. Gürültü bariyeriyle, Ümraniye’de yaptık, burada da Doğa Park’ta Çekmeköy Nikah Sarayı’nın önünde aynısını yine şehrimizdeki insanlarımızın, gençlerimizin daha huzurla yaşayabilmesi için o gürültü bariyerlerini de yapıyoruz. Sizler de bizden aldığınız bayrağı çok daha yukarılara taşıyacaksınız. Hep birlikte bu mücadeleyi vereceğiz. 3 gün önce bağımsızlığımızın 103’üncü yıl dönümünü kutladık. Gazi Mustafa Kemal’in bizlere tüm dünya çocuklarına armağan ettiği bir bayramdı. Ve işte 3 yıldır bu ülkenin egemenliği bayrağımız için, vatanımızın her bir karış toprağı için bu mücadeleyi veriyoruz. Ve sonuna kadar vereceğiz. Çünkü atalarımızın, ecdadımızın şehitlerimizin anla, canla mücadele ettiği bu topraklar bizlere emanettir. Sizler ülkemizde 81 ilimize sahip çıkacaksınız. Hiç kimseyi birbirinden ayırt etmeyeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Ve hep birlikte mutlu, huzurlu, güvenli bir Türkiye’de yaşayacağız ve 14 Mayıs’ta da gençlerimiz Cumhurbaşkanı’mıza gençliğin liderine rekoruyla destek verecektir. Biz buna yürekten inanıyoruz. Çekmeköyümüz’e güveniyoruz ve tekrar hepinizi sevgiyle kucaklıyorum’’ diye konuştu.