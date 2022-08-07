Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümleri ile ilgili, "Gölyazı Mahallesi’nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümleri ile ilgili, "Gölyazı Mahallesi’nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Özel Çevre Koruma Bölgesi Tuz Gölü’ndeki iklim değişikliğine bağlı kuraklık nedeniyle yaşanan flamingo ölümlerinin önüne geçmek için bir dizi önlem aldı. Bakanlık, öncelikle flamingo yavrularının uçma ergenliğine erişinceye kadar, kuluçka bölgesinin susuz kalmaması için bölgeye tankerlerle su takviyesi yaptı. Ardından kalıcı çözüme yönelik olarak borularla su aktarımı çalışmasına hız verdi. Kuraklığın etkisindeki Tuz Gölü’nde bulunan flamingolara tankerlerle su taşındığını belirten Kurum, "Bu hassasiyetimizin devamı olarak kalıcı bir çözüm için yeni bir adım daha attık. Gölyazı Mahallesi’nden, 4 kilometrelik bir boru hattı döşeyerek kuşların kreş alanına kesintisiz su aktarımına başladık. Yaptığımız çalışmalarla tek bir yavruyu bile kaybetmemek için var gücümüzle çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Flamingolar, her sene mart ayı içerisinde kuluçka dönemini Tuz Gölü’nde geçiriyor. Daha sonra uçma ergenliğine erişinceye kadar yavrularını burada besliyorlar. Ağustos ayının sonunda da göç ediyorlar.