Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık! Tarihine, kültürüne yakışır bir (Diyarbakır) Sur’u yeniden inşa ettik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Yıktılar, biz yaptık! Yaktılar, biz yine yaptık! Tarihine, kültürüne yakışır bir (Diyarbakır) Sur’u yeniden inşa ettik” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 7 yıl önce teröristlerin harabeye çevirdiği Diyarbakır’ın Sur ilçesinde yürüttüğü restorasyon ve inşa çalışmalarıyla tarihi dokuyu yeniden gün yüzüne çıkardı. Sur’da inşa edilen yeni evler, iş yerleri ve yaşam alanlarıyla vatandaşlar terörün izlerinin silindiği yepyeni bir hayata başladı. İlçede 506 konut inşa edilirken, 3 bin 822 iş yeri ve konutta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Tarihi dokunun korunması amacıyla Sur’da yürütülen çalışmalarda 300’ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda çalışmalar esnasında tarihin ve doğal güzelliklerin korunmasında büyük hassasiyet gösterildiğini vurgulayarak, şu ifadelere yer verdi:

“Sur ilçesine 506 konut inşa edildi, 3 bin 822 iş yeri ve konuta da cephe yenileme çalışması yapıldı. Tüm bunlar yapılırken şehrin tarihi ve doğal güzelliğinin korunması için büyük hassasiyet gösterildi. Yapılar cumbasıyla, eyvanıyla, havuzu ve avlusuyla aslına uygun tasarlandı. Çalışmalarda 300’ün üzerinde mimar ve sanat tarihçisi görev aldı. Kadim bir medeniyete sahip Diyarbakır’da Kurşunlu Camii, Ulu Cami, Surp Giragos Kilisesi ve Protestan Kilisesi gibi tarihi geleceğe aktaran eserlerin de restorasyonu yapıldı. Tarihi eserler, tüm bu çalışmalarla yeniden gün yüzüne çıkarıldı. Bölgeye sosyal alanlar, spor tesisleri, okullar yapıldı. Yeşil alanlar artırıldı, tarihi Diyarbakır Surları ile Hevsel Bahçeleri arasına Millet Bahçesi yapıldı.”