‘Doğu ve Güneydoğulu Vatandaşlarımızla Kahvaltı Buluşması’ programında konuşan Bakan Kurum, ‘’ Aziz İstanbullu, Kıymetli Hemşerilerim, Hanım Kardeşlerim, Genç Kardeşlerim. Bugün, güzel vatanımızın cennet köşelerinden yıllar önce İstanbul’a gelmiş, İstanbul’u büyütmüş, geliştirmiş siz değerli kardeşlerimizle beraberiz. Bugün, kale gibi sapasağlam olan bin yıllık kardeşliğimizin öncüleri ile beraberiz. Bugün, büyük ve güçlü Türkiye’nin yarınlarına birlikte yürüyeceğimiz ağabeylerimizle, ablalarımızla, büyüklerimizle, küçüklerimizle beraberiz. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz, safalar getirdiniz. Ne diyordu o güzel Mardin’in gurbet türküsünde: “Bir tel çektim Mardin’den, bin ah çektim derinden’’ dedi. Biz de diyoruz ki, “Bir tel çektik Mardin’den, Diyarbakır’dan, Bitlis’ten, Siirt’ten, Ağrı’dan, Kars’tan” Ve “Bin ah çektim derinden.” Memleket hasretiyle, gurbet hasretiyle, sıla hasretiyle kavrulan her bir kardeşimle, medeniyetimizin baş şehri İstanbul’da, bu güzel İstanbul sabahında buluşmaktan bahtiyarım, onurluyum, gururluyum. 6 Şubat’ta meydana gelen ve 11 ilimizi etkileyen büyük bir deprem yaşadık. Sizlerin de dünyada eşi benzeri görülmemiş bu depremde şehit olan, yaralanmış akrabaları vardır. Buradaki Diyarbakırlı kardeşlerimizin memleketi de depremden yoğun olarak etkilendi. Deprem 11 şehri sarstı ama acısını Kartal hissetti, İstanbul hissetti, Türkiye hissetti, 50 bini aşkın canımızı toprağa verdik. Allah kardeşlerimize rahmet etsin. Bugün sahada, 11 ilimizde 125 bin konutumuzun inşası için mimarlarımız, mühendislerimiz işçi, emekçi kardeşlerimizle harıl harıl çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızla birlikte ilk konutlarımızı afetten 80 gün sonra teslim bile ettik. Bugün 1 Mayıs, koşturan, gecesini gündüzüne katan, tüm emekçilerimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ve 1 Mayıs Emekçi Bayramı’nı, işçi bayramını tebrik ediyorum. Ve buradaki hazır durumdan da hakikaten alın teriyle koşturan, emek veren, çalışan, evine aş götürmek için, çocuklarına daha iyi bir gelecek sunabilmek için çalışan tüm işçi kardeşlerim için alkış istiyorum. Bu Diyarbakır Sur’u ihya eden liderimizin vizyonudur, bu Mardin Nusaybin’i baştan aşağı yenileyen genel başkanımızın gücüdür. Kars’ı, Ağrı’yı, Siirt’i, Bitlis’i dev eserlerle süsleyen Türkiye’ye 21 yılda çağ atlatan, ülkemizi küresel güç yapan Sayın Cumhurbaşkanımızın cesaretidir, iradesidir, vizyonudur, gücüdür. İstanbul medeniyetlerin merkezi, kıtaları birleştiren nokta, ebedi başkentimizdir. İstanbul’a bakınca güçlü bir devletin izlerini, çeşit çeşit renklerin bir arada yaşadığı güçlü bir milleti görürüz. Çünkü İstanbul demek Kars demektir, Ağrı demektir, Bitlis, Mardin, Siirt demektir. Kars’ın kaz yemeği İstanbul’un döneriyle lezzet yarışındadır. Ağrı Dağı 7 tepeye kutlu selamlar gönderir. Bitlis Ulu Cami Süleymaniye kadar kadimdir. Mardin Kalesi tarihe Topkapı Surlarıyla beraber meydan okur. Siirt’in fıstığı en güzel tadı İstanbul’da yenilen baklavada verir Biz de bu anlayışla herkesin İstanbul’u için, Eserlerin İstanbul’u için, Hepimizin İstanbul’u için gayret gösteriyoruz. Bugün aziz İstanbul’un 39 ilçesindeyiz. 963 mahallesinde, 7 tepenin tamamındayız. Her noktasına eser kazandırıyor, her sokağına hizmet götürüyoruz. Buna sizler şahitsiniz, Kartal şahittir, İstanbul şahittir, sizler şahitsiniz’’ dedi.

Sözlerine devam eden Bakan Kurum, ‘’Cumhurbaşkanımız bir de müjde vererek; “Dönüşümde Yarısı Bizden” dediler, “Yarısı Devletten” dediler. Bugün itibariyle İstanbul’umuzda 410 bin bağımsız bölüm için şimdiden yapılan toplam başvuru sayısı 73 bine ulaştı. Kartal’ımızda başvuru sayımız da şimdiden 4 bine yükselmiş durumda. Her bağımsız bölümde 4 vatandaşımızın oturduğunu hesap edersek, 1 milyon 600 bin kardeşimizin yeni yuvası için adım attığını görüyoruz. Hep birlikte, sizlerle beraber 1 ay içinde 1.5 milyon konutluk başvuru alacak evlerimizi süratle tamamlayacağız. Bunu sizlerle birlikte yapacağız, Kartal’la birlikte başaracağız, kadınlarımızla, gençlerimizle birlikte yapacağız, İstanbul’la birlikte yapacağız. Diyarbakır’ımızda Sur başta olmak üzere her bir karışı yeniledik. Sosyal konuttan altyapıya, parklarından kamu binalarına kadar yüzlerce yeni eser inşa ettik. Siirt’e binlerce yeni eser kazandırıp bu güzel şehrimizi güvenle geleceğe taşıyoruz. Medeniyetlerin beşiği Mardin’imizin kentsel dönüşümle tarihi dokusunu, kültürel mimarisini koruduk, korumaya devam ediyoruz. Kars ve Ağrı’mızda da millet bahçesinden kentsel dönüşüm çalışmalarına pek çok hizmeti memleketimize sunduk. Özellikle de Ağrı’da yaptığımız hayvancılık tesisleriyle bölgenin hayvancılık sektörüne katkı sunuyoruz. Güzel Bitlis’imizi hanlarıyla, hamamlarıyla, köprüleriyle, Selçuklu mirası eserleriyle adeta yeniden ihya ediyoruz. Projemiz bitme aşamasına geldi. İstiyoruz ki, Ankara’da İstanbul’da ne varsa orada da olsun. Saydığım bu şehirlerimize 21 yılda, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinden 200 milyar liralı toplam yatırım yaptık. Çünkü Mardin, Bitlis, Diyarbakır, Kars, Ağrı, Siirt her zaman AK davamızın, Cumhur İttifakı’mızın, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında olmuştur. Güzel Kartal’ımızı da ihya ediyoruz. Bugün Kartal’da bir yandan Orhantepe’de 100’lerce konutu yükseltirken vatandaşlarımızla dönüşümlerimizi başlatıyoruz. Diğer yandan Yunus mahallemizde dönüşümü başlatıyoruz. Bir yandan Çavuşoğlu sanayi sitesini yeni yerine taşırken öte yandan kordon boyunda riskli alanda harıl harıl çalışıyoruz. Kartallın vatandaşlarımızla birlikte ‘Yarısı Bizden’ diyeceğiz. Bir yandan Uğur Mumcu’da sağlıksız yapı bırakmıyor, Yenimahalle ve Cevizli’de, Yakacık ve Hürriyet’te mülkiyet problemlerini çözerek vatandaşlarımıza tapularını teslim ediyoruz. Sözümüz söz, Kartal’da tek bir mülkiyet problemi bırakmayacağız. Tapusuna kavuşmayan tek bir Kartal’lı kalmayacak. Kartal’da hiç kimse riskli evlerde yaşamayacak, hepimiz yeni yuvalarımıza kavuşacağız. Biz AK Parti’yiz. Biz sevdalısı olduğumuz bu millete borcumuzu ödemek için 81 ilimizde çalışıyoruz. Bizi arayanlar, çöken Yeşilyurt apartmanının enkaz alanında bulur. Bizi arayan Adıyaman’ın yollarında, Gaziantep’in yollarında bulur. Bizi arayan Maraş’ın, Hatay’ın yollarında bulur, İstanbul’un sokaklarında bulur. Bizi arayan İzmir’de, Bayraklı’da bulur. Bizi arayan Antalya’da, Muğla’daki yangın bölgelerinde, Karadeniz’de sel bölgelerinde bulur. Bizi ararsanız baretlerini takmış, çizmelerini giymiş olarak milletimizin yuvalarını inşa ederken bulursunuz. Kartal’da müjdeler verirken bulursunuz. Bizi arayanlar, “Bu ülkeye diz çöktüremeyeceksiniz, vatanımızı asla bölemeyeceksiniz, devletimizi yıkamayacaksınız” diyen liderimiz, Cumhurbaşkanımız, Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulurlar’’ diye konuştu.