Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sırtını teröre, teröristlere, FETÖ’ye, PKK’ya dayayanlara aziz milletimiz sandıkta en güçlü cevabı verdi” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge’den milletvekili seçilen Murat Kurum, gün içerisinde Pendik’te esnaf ve dernek ziyaretlerinde bulundu. Kartal’da Trabzon Çaykaralılar Derneğini ziyaret eden Bakan Kurum, “Şunu asla unutmayalım. 28 Mayıs’ta tüm Türkiye, milletimiz, 85 milyon kardeşimiz kazanacak. 21 yıldır olduğu gibi aynı anlayışla, aynı motivasyonla kardeşlerimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Hatırlayın, seçim gecesi kazanıyoruz, öndeyiz dediler. Yine milletimizin tercihiyle alay ettiler. Milletimizin iradesine saygısızlık ettiler. Birileri maalesef işlerinin dışında başka işlerle meşgul olmaya, illeri dışında il il gezmeye ve milletimizin aklıyla alay edercesine iradesine saygısızlık ettiler. Ne oldu? Değerli arkadaşlar 14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanımızı, Cumhur İttifakımızı milletimiz rekor oyla destekledi. 15 seçimdir olduğu gibi yine seçimin galibi Sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Milletimiz yine eser ve eser siyaseti dedi. Yalana, iftiraya, bahanelere hayır dedi” şeklinde konuştu

“Afetzede kardeşlerimizi siyasi tercihlerinden dolayı rencide etmeye kalktılar”

“Algı üretenlere en güzel cevabı sandıkta milletimiz verdi" diyen Bakan Kurum, "Biz milletimizle yol yürümeye devam ediyoruz. Seçim gecesi afetzede kardeşlerimizin siyasi tercihlerinden dolayı onların kırılmış kalplerini dikkate almaksızın tercihleri üzerinden duygularıyla oynadılar. CHP’li Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ödeneği bahane göstererek afetzede kardeşlerimizi kapı dışarı etmek, onları sokağa bırakmak istedi. Medeniyetimiz, atalarımız, ecdadımız ihtiyaç sahibinin kimliğini hiçbir zaman sormadık değerli arkadaşlar; büyüklerimiz böyle öğretti. Dini, dili, ırkı, inancı, mezhebi, siyasi görüşü ne olursa olsun yardım isteyen ihtiyaç sahiplerine yardıma koştuk, elimizi uzattık. Ama birileri işte afetzede kardeşlerimizi siyasi tercihlerinden dolayı rencide etmeye kalktılar” şeklinde konuştu.

“Seçimlerden sonra milletimize hakaret etmeye kalktılar”

Kurum, “Hatırlayacaksınız seçimden önce Cumhuriyet Halk Partisi ‘Bu milletle helalleşeceğiz’ dedi. Seçimlerden sonra destek bulamayınca da milletimize hakaret etmeye kalktılar. Milletimize şirin görünmek için daha önce parmaklarıyla kalp işareti yapan Kılıçdaroğlu, seçim sonuçları açıklandı ve şimdi de vesayetçiler tarafından kurulan o masayı yumrukluyor. Görüyorsunuz değil mi? Kinleri, nefretleri giderek artıyor” dedi.

“Sırtını teröre, teröristlere, FETÖ’ye, PKK’ya dayayanlara aziz milletimiz sandıkta en güçlü cevabı verdi”

Kurum, “Milletimiz 14 Mayıs’ta onlara sandıkta cevabı verdi. Beklesin, 28 Mayıs’ta Fatih’in torunları, Çaykaralı, Trabzonlu kardeşlerim sandıkta onlara öyle bir cevap verecek ki; onlar 15 Temmuz’da olduğu gibi evlerinde kahvelerini içmeye devam edecek ve Sayın Cumhurbaşkanımızla 11 ilimizde afetzede kardeşlerimize teslim ettiğimiz konutların anahtar teslim törenlerini televizyonlarından izleyecekler. Bunlar hiçbir zaman milletin tercihine saygı duymadı, hiçbir zaman milletimize inanmadı, güvenmedi ve milletin masasında oturmadılar. Sırtını teröre, teröristlere, FETÖ’ye, PKK’ya dayayanlara aziz milletimiz sandıkta en güçlü cevabı verdi” dedi.