Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Sinop Kent Meydanı’ndaki düzenlememizle Karadeniz’in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık” dedi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, “Sinop Kalesi etrafındaki yapıları yıkıp yerine yeşil alanlar yaptık. Tarihi gün yüzüne çıkardık. Çarpık kentleşmeyi önledik. Şehrimize nefes aldırdık. Sinop Kent Meydanı’ndaki düzenlememizle Karadeniz’in sakin şehrinin güzelliğine güzellik kattık” ifadelerini kullandı.

Sinoplular da yaptıkları yorumlarda Bakan Kurum’a teşekkür etti.