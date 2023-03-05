Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zemin etütleri tamamlanmış alanlarda afet konutlarının inşası çalışmaları çerçevesinde 2 ay içerisinde 309 bin bağımsız bölümün inşaat sürecinin başlatılmış olacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, zemin etütleri tamamlanmış alanlarda afet konutlarının inşası çalışmaları çerçevesinde 2 ay içerisinde 309 bin bağımsız bölümün inşaat sürecinin başlatılmış olacağını söyledi.

Kahramanmaraş’ta incelemeler yapan Bakan Kurum, İl Afet Kriz Merkezinde değerlendirmelerde bulundu. 11 ilimizde 7 bini aşkın hasar tespit elemanıyla hasar tespit çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, “Depremden etkilenen illerimizde şu ana kadar 5 milyon 158 bin 93 bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 728 bin binada inceleme yapılmıştır. 637 bin 222 bağımsız bölümden oluşan 227 bin 27 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkılmış olduğunu tespit ettik. Kahramanmaraş ilimizde ise 123 bin 306 bağımsız bölümden oluşan 48 bin 873 binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespitini yaptık” dedi.

Kurum, açıklamasının devamında, “Yeni afet konutlarının Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliği kapsamında, gerek doğru zeminde yapacağımız sağlam zeminde, şehrin büyüme öngörüsünde, sanayisiyle birlikte, bir taraftan da rezerv alanlarda belirlendiğimiz alanlardaki inşaat süreçlerini yönetiyoruz ve kardeşlerimizin güvenliği, sıhhati ve oradaki sosyal ihtiyaçları içerecek ve milletimizin bekası adına gözetiyoruz. Bu kapsamda 11 ilde eş zamanlı yapım seferberliğimizi yürütüyoruz. Her gün ihalelerimizi, sözleşmelerimizi yapmak suretiyle depremden zarar görmüş yerlerde inşa çalışmalarını başlatıyoruz. İlk etapta inşa edeceğimiz tüm alanlarda da, üniversitelerimizle, bilim insanlarımızla, mimarlarımızla, mühendislerimizle birlikte mikro bölgeleme çalışmaları, jeolojik ve jeofizik incelemeleri detaylı bir şekilde yapıyoruz. Çalışmaları biten kısımlarda inşaat süreçlerini başlatarak ilk sözleşmelerimizi imzalıyoruz” ifadelerine yer verdi.

Kahramanmaraş’ta ilk etapta 88 bin 500 konut inşa edilecek

Bakan Kurum, depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş’ta ilk etapta 88 bin 500 konutun inşa edileceğini aktararak, "Kahramanmaraş’ımızda bu kapsamda 88 bin 500 konut ve yine 18 bin 874 köy konutunun inşasını gerçekleştiriyor olacağız. Bu kapsamda bölgenin zemin etütlerine başladık. İnşallah bu ayın içerisinde zemin etüdü yapılmış ve sözleşmeleri imzalanmış yerlerde ilk kazmalarımızı vuracağız. Hasar tespitlerinin tamamlanmasını müteakip de konut sayılarının miktarını ve sayısını arttıracağız" şeklinde konuştu.

İki ay içerisinde zemin etüdü yapılmış alanlarda 309 bin bağımsız bölümün inşaatını başlatmayı planladıklarını dile getiren Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Yarın Kahramanmaraş Afşin’de 588, Yeşilyurt’ta bin 542 olmak üzere 2 bin 130 konutumuzun da sözleşmelerini yaparak 21 Şubat’tan 6 Mart’a kadar olan sürede 21 bin konutumuzun yapımını başlatmış olacağım. Önümüzdeki 2 ay içerisinde 11 ilimizin tamamında toplamda 244 bin 343 konutumuz yine köy evlerimizle birlikte 309 bin bağımsız bölümün inşaat sürecini başlatmış olacağız."