Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay’ın Kumlu ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentinin görüntülerini paylaştı.ANKARA (İGFA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından yıkıma uğrayan köylerde modern köy konutlarının yapımı hızla tamamlanıyor.

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Hatay’ın Kumlu, Reyhanlı ve Antakya ilçelerindeki 16 mahallede yıkılan evlerin yerine Kumlu’nun Cumhuriyet Mahallesi'nde Türkiye’nin ilk kırsal uydu kentini kurdu. B

etonarme ve çelik karkastan yapılan evler, 100 ile 125 metrekare aralığında 3+1 olarak inşa edildi. İnşası tamamlanan 692 köy evi hak sahiplerine etap etap teslim ediliyor. Uydu kentte altyapı, zemin iyileştirmeleri ve yollar da hızla tamamlanıyor. Ayrıca bölgede okul, sağlık ocağı ve ibadethane için de yer ayrıldı.

Hatay Kumlu’da vatandaşımızın da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirdik, kırsal uydu kentimizi kurduk. Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile doğal dokuyla uyumlu, yöresel mimariyle 692 köy evi inşa ettik. Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Ahmet ağabeyimizin de dediği… pic.twitter.com/0b4ZTLkouc— Murat KURUM (@murat_kurum) March 4, 2025

BAKAN KURUM: VATANDAŞLARIMIZ MEMNUN, BİZ DE MEMNUNUZ

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhuriyet Mahallesi’nde inşa edilen köy evlerinin görüntülerini sosyla medya hesabından paylaştı.

Hatay Kumlu’da vatandaşların da istediği gibi 16 mahalleyi birleştirerek kırsal uydu kenti kurduklarını belirten Bakan Kurum, "Vatandaşlarımız memnun, biz de memnunuz. Ahmet ağabeyimizin de dediği gibi ‘Arkamızda babamız var, devletimiz var’” dedi.