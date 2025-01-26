Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, asrın felaketinin ardından Yeniden Daha Güçlü Anadolu’yu seferberlik ruhuyla inşa etmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük şantiye alanına dönüştürülen 11 ilde 182 bin kişi depremzede vatandaşları sağlam konutlarına kavuşturmak için 7/24 esasıyla çalışıyor.ANKARA (İGFA) - Deprem bölgesinde teslim edilen konutların sayısı ile ilgili son durumu sosyal medya hesabından paylaşan Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgelerinde yüzlerini güldürmedikleri tek bir vatandaş kalmayana dek deprem bölgesinden ayrılmayacaklarını söyledi.

46 BİN 307 KONUT VE 149 İŞ YERİ DAHA TESLİM EDİLDİ

Bugüne kadar yapılması planlanan konutların yüzde 45’i teslim edildiğini belirten Bakan Kurum, geçtiğimiz Cuma günü de “201 Bininci Konutun Anahtar Teslim ve Kura Çekim Töreni” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Malatya’da gerçekleştirdiklerini anımsatarak, "Hatay’da 13 bin 980, Malatya’da 6 bin 554, Gaziantep’te bin 535, Kahramanmaraş’ta 7 bin 202, Adıyaman’da 6 bin 781, Osmaniye’de bin 921, Adana’da 2 bin 945, Diyarbakır’da 822, Elazığ’da 3 bin 353, Kilis’te 223, Şanlıurfa’da 991 olmak üzere toplam 46 bin 307 konut ve 149 iş yerinin daha hak sahipleri belirlendi. Böylece bugüne kadar teslim edilen konut ve iş yeri sayısı 201 bin 580’e yükseldi. 2025 yılı sonunda ise 358 bin 859 konut, 31 bin 307 iş yeri ve 62 bin 817 köy evi olmak üzere toplam 452 bin 983 bağımsız bölüm hak sahiplerine teslim edilmiş olacak" diye konuştu.

YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE 21 MİLYAR TL DESTEK

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından deprem bölgesinde bugüne kadar teslim edilen ve bu yıl içinde teslim edilecek konut ve iş yerlerine ilişkin haritalı paylaşım yaptı.

11 ilde 174 ayrı alanda, toplam 3 bin 481 şantiyede, 182 bin kişi afet konutlarını bir an önce teslim etmek için 7/24 esasıyla seferberlik ruhuyla çalıştığını belirten Bakan Kurum, "Bununla birlikte, deprem bölgesindeki depremzedelere kendi evlerini ve iş yerlerini kendileri yaptırmak isterse Yerinde Dönüşüm Projesi kapsamında 2 yıl geri ödemesiz, 10 yıl vadeli ve faizsiz olarak kredi ve hibe veriliyor. Konutlara 750 bin lira hibe, 750 bin lira kredi ve vatandaşların proje hazırlığı yaparken kullanabilmeleri için 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İş yerlerine ise 400 bin lira hibe, 400 bin lira kredi ve yine 40 bin lira proje desteği veriliyor. Ahırlı konutlar için 750 bin lira hibe, 1 milyon lira kredi ve 40 bin lira proje desteği sağlanıyor. İlk konut ve iş yeri için "Yerinde Dönüşüm" desteklerinden faydalanan vatandaşlar iki ve üçüncü konut/iş yeri için de 40 bin lira proje desteği ve kredi imkanından faydalanabiliyor. Destekten asrın felaketinin ardından “Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” ilan edilen 18 il faydalanabiliyor. "Yerinde Dönüşüm" projesi kapsamında ruhsatlandırılan bağımsız bölümlere yönelik bugüne kadar 21 milyar lira hibe ve kredi desteği sağlandı. Bugüne kadar deprem bölgesindeki altyapı hizmetleri için ise İller Bankası 65 milyar TL tutarında hibe desteği aktardık" ifadelerini kullandı.

İLLERE GÖRE DAĞILIM

Adana: 12 bin 522 bağımsız bölüm (11 bin 899’u konut, 89’u iş yeri ve 534’ü köy evi) Adıyaman: 43 bin 573 bağımsız bölüm (30 bin 835’i konut, 2 bin 580’i iş yeri ve 10 bin 158’i köy) Diyarbakır: 17 bin 577 bağımsız bölüm (16 bin 27’si konut, 251’i iş yeri ve bin 299’u köy evi) Elazığ: 13 bin 142 bağımsız bölüm (10 bin 261’i konut, 87’si iş yeri, 2 bin 794’ü köy evi) Gaziantep: 29 bin 500 bağımsız bölüm (23 bin 694’ü konut, bin 219’u iş yeri ve 4 bin 587’si köy evi) Hatay: 153 bin 248 bağımsız bölüm (133 bin 382’si konut, 9 bin 103’ü iş yeri ve 10 bin 763’ü köy evi) Kahramanmaraş: 74 bin 187 bağımsız bölüm (53 bin 976’sı konut, 6 bin 397’si iş yeri ve 13 bin 814’ü köy evi) Kilis: 2 bin 861 bağımsız bölüm (1854’ü konut, 4’ü iş yeri ve 1003’ü köy evi) Malatya: 79 bin 420 bağımsız bölüm (55 bin 496’sı konut, 10 bin 714’ü iş yeri ve 13 bin 210’u köy evi) Osmaniye: 12 bin 218 bağımsız bölüm (9 bin 366’sı konut, 760’ı iş yeri ve 2 bin 92’si köy evi) Şanlıurfa: 14 bin 735 bağımsız bölüm (12 bin 69’u konut, 103’ü iş yeri ve 2 bin 563’ü köy evi)