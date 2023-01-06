Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sosyal konut ile başladığımız alt gelir grubuna hitap eden projenin dışında şimdi de orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için 81 ilimizde kampanya başlatıyoruz. İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimiz ev sahibi olabilmeleri için bu projeyi yürütüyoruz. Çalışma çerçevesinde 15 Ocak itibariyle kampanyamız başlayacak. 1 milyon liralık örnek ödeme tabloya baktığımız zaman 4 bin 400 TL’den başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler. Bu süreçte fiyat artışlarına asla müsamaha etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Sosyal konut ile başladığımız alt gelir grubuna hitap eden projenin dışında şimdi de orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için 81 ilimizde kampanya başlatıyoruz. İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimiz ev sahibi olabilmeleri için bu projeyi yürütüyoruz. Çalışma çerçevesinde 15 Ocak itibariyle kampanyamız başlayacak. 1 milyon liralık örnek ödeme tabloya baktığımız zaman 4 bin 400 TL’den başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler. Bu süreçte fiyat artışlarına asla müsamaha etmeyeceğiz" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, tarihin en büyük yangınlarından biri olarak kabul edilen Manavgat’ta, 28 Temmuz 2021 Çarşamba günü çıkan yangında en fazla etkilenen Kalemler Mahallesi’nde yapımı tamamlanan konutlarda incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından basın açıklaması gerçekleştiren Kurum, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladığımız konutlarımızın son durumunu yerinde inceleyeceğiz. Afetzede kardeşlerimizle hasbihal edeceğiz. Onların taleplerini, isteklerini dinleyeceğiz. Yarın da inşallah Antalya tarihi bir güne ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Manavgat ve Akseki’de yangın sonrası tamamladığımız 427 konutumuzun anahtar teslim törenini yine burada Kalemler köyümüzde inşallah hep birlikte gerçekleştireceğiz. Tabi öncesinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Antalya’da toplu açılış töreniyle; içerisinde Bakanlığımızın da 222 sosyal konuttan millet bahçesine, güneş enerjisi santralinden ticaret merkezine, katlı otoparktan toptancı haline, bisiklet yolundan içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarına, atıksu arıtma tesislerinden kapalı hayvan pazarına kadar 2.5 milyar liralık 32 eserinin de bulunduğu yatırımlarımızı Antalyalı kardeşlerimizin hizmetine sunacağız. Ben şimdiden hayırlı olsun diyorum" ifadelerine yer verdi.

"İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık"

İklim değişikliğinin insanlık tarihinin gördüğü en büyük krizlerden birisi olarak dünyayı ve insanlığı vurmaya devam ettiğini belirten Kurum, "Bir Akdeniz ülkesi olan Türkiye’nin en güzide şehirlerinden Antalya’mız da bu etkilerin en yoğun şekilde hissedildiği bölgelerimizin başında geliyor. İşte bunun en somut göstergesini 1.5 yıl önce Antalya’da yaşadığımız yangın felaketinde gördük. İklim krizinin ağır faturalarından birini milletçe yaşadık. Afette şehrimize yeşil rengini veren ağaçlarımızı, ormanlarımızı kaybettik. Can dostlarımızı, hayvanlarımızı yitirdik. Evlerimiz, ahırlarımız zarar gördü. Biz yangının ilk anından itibaren devlet ve millet seferberliğiyle hep buradaydık, vatandaşımızın yanındaydık, sizlerle beraberdik. Kalemler’de, Kilimler’de, Demirciler’de, Karaburun’da Fatma teyzemizleydik. Oymapınar, Tilkiler, Yaylaalan’da; Güzelbağ’da milletimizin yanındaydık. Bayır’da Ayşe kardeşimizleydik. Karaöz’de İbrahim amcamızla beraberdik" dedi.

"Hızlıca barınma sorunlarını çözdük"

Afetten zarar gören kim varsa yanında olduklarını belirten Kurum, "Afetin hemen ardından hayatı ivedi bir şekilde normale döndürmek için vatandaşlarımızla istişare ederek yeniden imar ve ihya projelerimizi başlattık. İşte az evvel de ifade ettim. Bugün hakikaten çok heyecanlıyız, gururluyuz, mutluyuz. Çünkü yarın Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle inşa ettiğimiz 427 konutumuzu ve 2 köy konağımızı vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi, afetzede kardeşlerimize teslim ediyoruz. Yangından etkilenen tüm bölgelerimizde; Alanya, Manavgat, Akseki, Gündoğmuş’ta 469 konutumuz ve 600 ahırımızın da yapımını hızla sürdürüyoruz" açıklamasına yer verdi.

"81 ilimizde, çevre-insan-doğa merkezli şehircilik hassasiyetimizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz"

"Bu bölgede sadece yeni yuvaları inşa etmiyoruz, bunun yanında yangınları söndürdükten sonra başlattığımız ekolojik restorasyon ve rehabilitasyon çalışmamıza da devam ediyoruz. Bilim insanlarımız öncülüğünde sürdürdüğümüz bu çalışmayla doğal yaşamı eskisi gibi canlandıracağız" diyen Kurum, şöyle devam etti:

"İnşallah Antalya’nın yeşilliğinde yeniden, çok daha güzel bir şekilde can dostlarımız hayatlarını sürdürecekler. İnanın bu bizim için dünyanın en büyük mutluluğudur. Vatandaşlarımızın yüzündeki bir tebessüm, doğamızın yeniden canlanması dünyadaki tüm mutlulukların üstündedir. Bugün, ülkemizin dört bir yanında, 81 ilimizde, çevre-insan-doğa merkezli şehircilik hassasiyetimizi azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz. Şehirlerimizi altyapısından üstyapısına, sokak sağlıklaştırmadan çevre düzenlemesine kadar her yönüyle daha güçlü ve güzel hale getiriyoruz. Bu anlamda Antalya’mıza son 20 yılda 32.5 milyar lirayı aşkın dev yatırımlar kazandırdık. Şu anda sahada yatırım değeri 1.5 milyar lira olan 900 sosyal konut, 469 köy evi, 600 ahır ile beraber millet bahçelerinden içme suyu ve kanalizasyon inşaatlarına, bisiklet ve yürüyüş yollarından kamu binalarına kadar 33 eserimizin yapımına devam ediyoruz."

Millet bahçeleri

"81 şehrimize 81 milyon metrekare millet bahçesi" projesi çerçevesinde tüm Türkiye’de 467 millet bahçesi yaptıklarını aktaran Kurum, "Bunlardan 164’ünü tamamlayarak vatandaşlarımıza armağan ettik. Şu anda Antalya’mızda 683 bin metrekare olan 6 millet bahçesi projemiz mevcut. Manavgat Türkbeleni Millet Bahçemizin açılışını gerçekleştirerek sizlere armağan etmiştik. Yine Aksu, Serik, Muratpaşa ve Kaş millet bahçelerimizin yapımına hızla devam ediyoruz. Tabi burada bir müjdeyi de sizlerle paylaşmak istiyorum. İnşallah Kepez Millet Bahçemizin yapımına da en kısa sürede başlayacağız. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında bu millet bahçelerimizi vatandaşlarımızla buluşturacağız" dedi.

"Antalya’mıza 7 bin 157 konut inşa edeceğiz"

14 Eylül’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini paylaştığını hatırlatan Kurum, "Yine Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut hamlesiyle yuva kuran liderimiz Cumhurbaşkanımız ile ev sahibi yapmaya devam ediyoruz. Bu anlamda Antalya’mıza ilk evim projemiz çerçevesinde toplam 7 bin 157 konut inşa edeceğiz. İlk evim arsa projemiz çerçevesinde ise toplamda merkezde 10 bin, ilçelerde 13 bin olmak üzere toplam 23 bin alt yapısı hazır arsalarımızı vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şehrimizdeki kura çekimlerini 18-22 Ocak tarihleri arasında gerçekleştireceğiz" şeklinde konuştu.

"8.6 milyar lira olan 192 yatırımı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk"

İller Bankası ile 81 ilin tamamında yerel yönetimlere her türlü desteği sağlamaya aralıksız olarak devam ettiklerini ifade eden Kurum, "Bu çerçevede İller Bankamızla Antalya’mızın değerine değer katan ve vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına cevap veren; atık sudan içme suyuna kadar toplam yatırım değeri 8.6 milyar lira olan 192 yatırımı tamamlayarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Medeniyetimizin kadim şehri Antalya’mızı çok güçlü bir şekilde geleceğe taşımak, Antalyalı hemşehrilerimize verdiğimiz sözleri tutmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şehrimizin, sosyal konut üretiminden millet bahçesine, kentsel dönüşümden çevre yatırımlarına kadar her alanda çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu.

"4 bin 400 TL’den başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler"

Bakan Kurum, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Vatandaşımıza ne söz verdik ise bunu tutmanın gururunu yaşıyoruz. O zaman ‘Buraları ranta açacaklar, buraları vatandaşın elinden alıp otel arazisi yapacaklar’ dediler. Ama hiçbir alanı otel arazisi olarak açmadık. Milletimizin olan emaneti inşatlarını yaparak milletimize teslim ettik. Yöresel mimarimizi koruduk. Yeni evim kampanyası ile ilgili olarak surecimizi kararlı bir şekilde yürütüyoruz. İnşallah ’Yeni Evim Kampanyası’ ile birlikte yeni bir finansman modeli ile Hazine ve Maliye Bakanlığımız ile birlikte projemizi kararlı bir şekilde hayata geçireceğiz. Bu çerçevede sosyal konut ile başladığımız alt gelir grubuna hitap eden projenin dışında şimdi de orta gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olabilmeleri için 81 ilimizde kampanya başlatıyoruz. İlk etapta 100 bin evi olmayan orta gelirli kardeşlerimiz ev sahibi olabilmeleri için bu projeyi yürütüyoruz. Çalışma çerçevesinde 15 Ocak itibariyle kampanyamız başlayacak. Burada ev alacak vatandaşlarımız gerçekten uygun vade oranları ile birlikte ev sahibi olacak. 0-2 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,69’dan, 2-4 milyon arasında kredi kullanacak vatandaşlarımız 0,79’dan, 4-5 milyon arasında kredi kullanacak arkadaşlarımız da 0,99’dan kredi kullanabilecek. 1 milyon liralık örnek ödeme tabloya baktığımız zaman 4 bin 400 TL’den başlayan taksitle ev sahibi olabilecekler."