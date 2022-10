Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, muhalefet partilerinin yer aldığı 6’lı masayı işaret ederek, “Onlar büyükelçilerin arkasında koşarken, biz vatandaşımız için, milletimiz için koşturuyoruz. Onlar 6’lı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken, biz milletimize hizmet ediyoruz. Onlar istemese de, istese de biz bu projelerimizi yapacağız ve vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum birtakım ziyaret ve temaslarda bulunmak üzere Konya’nın Ereğli ilçesine geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi Ereğli Hizmet Binası’nda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın (TOKİ), AK Parti’nin 2002 yılında kurulmasıyla birlikte 81 ile 780 bin kilometrekare vatan toprağına yayan anlayışla 20 yıldır çalıştığını belirtti. TOKİ’nin sadece konut yapmadığını, konutun dışında yeşil alanlarıyla, parklarıyla, 26 bin sosyal donatıyı da yapan bir kuruluş olduğunu vurgulayan Bakan Kurum, “20 yıllık süreçte 1 milyon 170 bin konutu yapmış, vatandaşına teslim etmiş bir kuruluştan bahsediyoruz. Bu iradeyi ortaya koyan da cumhurbaşkanımızdır. Tüm dünyanın durduğu dönemde, sosyal devlet anlayışının rafa kalktığı dönemde cumhurbaşkanımız milletimize 500 bin sosyal konut, 250 bin sosyal konut arsası ve 50 bin iş yerinden oluşan 800 bin bağımsız birimlik bir proje sunmuştur. Milletimiz büyük bir teveccüh göstermiştir. 5 milyonu aşkın başvuru karşısında cumhurbaşkanımız konut yapılacak arsa sayısını da 1 milyona çıkarma talimatı verdi. İnşallah onu da çalışıp milletimizle paylaşacağız” şeklinde konuştu.

1 milyon 170 bin konutu yaptıklarını ve vatandaşa teslim ettiklerinin altını çizen Bakan Kurum, muhalefet partilerinin yer aldığı 6’lı masayı işaret ederek, “Onlar büyükelçilerin arkasında koşarken, biz vatandaşımız için, milletimiz için koşturuyoruz. Onlar 6’lı masa etrafında gelecek kaygısı çekerken, biz milletimize hizmet ediyoruz. 20 yıldır vatandaşımıza ne söz verdiysek o sözlerin hepsini tuttuk. Hastane dedik, onları yaptık. Havalimanı dedik, havalimanlarını yaptık. Üniversiteler dedik, üniversiteleri yaptık, köprülerimizi, yollarımızı, sanayi alanlarımızı, tarım alanlarımızı, Türkiye’nin bir ucundan bir ucuna baştan aşağı hemen hemen tüm alanlarda devrim niteliğindeki yatırımları yaptık. Bu yatırımları yapan, bu iradeyi ortaya koyan Recep Tayyip Erdoğan’dır. Şimdi onların anlamadığı ve maalesef anlamak istemedikleri de bu iradenin neler yaptığını, neler yapabileceğini görmek istemiyorlar. Ama biz bunlara hiçbir zaman kulak asmadık. Her zaman işimize odaklandık. Eserlerimizi yaptık ve eser siyasetini yaptık. Bundan sonra da aynı anlayışla çalışacağız. Nasıl 1 milyon 170 bin konut yapıldıysa, söz verdiğimiz gibi bu sosyal konutlarımızı da 25 Ekim’de 5 bin konutun temelini atmak ve etaplar halinde konutlarımızı 2 yıl içerisinde vatandaşlarımıza teslim etmek suretiyle onların mutluluğunu hep birlikte yaşayacağız. Vatandaşlarımızın duasını alacağız. Biz açıkladığımız hemen hemen her projede, seçim beyannamesinde verdiğimiz her bir hedefte bu hedefleri gerçekleştiren bir iktidarız. 50 bin sosyal konut açıkladık hepsinin ihalesini yaptık. 100 bin sosyal konut açıkladık, 95 binin ihalesini yaptık. Diğerleriyle alakalı da yine baksınlar, dönsünler aynaya ya muhalefet belediyelerinden kaynaklı ya da onların bağlı olduğu kuruluşların yapması gereken sorumlulukları yapmadığından kaynaklı problemler yaşıyoruz ama onları da yapacağız. Onlara rağmen yapacağız. Onlar istemese de, istese de biz bu projelerimizi yapacağız ve vatandaşımıza söz verdiğimiz gibi teslim edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Konya’nın 7 ilçesine daha 2023 yılında doğalgaz getireceklerini söyleyen Kurum, “Bu çerçevede nüfusumuzun yüzde 99’una artık doğalgaz verebilecek konuma gelmiş olduk. 4 ilçemizi de inşallah 2023 sonrasında planlamak suretiyle en hızlı şekilde vatandaşlarımıza bu hizmeti götürmüş olacağız. Tabii inşallah Ereğli’mizi, Konya’mızı çok daha güzel hale getirecek, çok daha ileri taşıyacak kararlı duruşumuzu hep sergileyeceğiz” diye konuştu.