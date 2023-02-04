Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı belediyelerine tepki göstererek, “Maalesef bugün ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, beceriksizliğin elindeki belediyelerde yönetimi görüyoruz. İnşallah biz hiçbir zaman vatandaşımızı bu liyakatsizlerin eline bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Millet İttifakı belediyelerine tepki göstererek, “Maalesef bugün ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, beceriksizliğin elindeki belediyelerde yönetimi görüyoruz. İnşallah biz hiçbir zaman vatandaşımızı bu liyakatsizlerin eline bırakmadık, bırakmayacağız” dedi.

Bakan Kurum, Ankara’da bir otelde düzenlenen Bem-Bir-Sen 7. Olağan Genel Kurulu’na katıldı. Burada bir konuşma gerçekleştiren Kurum, şubat ayının ilk günlerinde yağışların başladığını söyleyerek, “Soğuğu ve kar yağışıyla meşhur Ankara’mıza bir kar yağışı oldu, hepimiz ilk kez görmüş gibi heyecanlandık. Görülüyor ki; yağış azlığı sebebiyle ülke çapında meteorolojik bir kuraklık yaşamaktayız” ifadelerini kullandı.

Kurum, Altılı Masa’ya ilişkin, “Biz sosyal konut projelerini bitirirken, yeni sosyal konut projelerini açıklarken Altılı Masa bu konuları eleştiriyor. ‘Nasıl yapacaksınız, bu işleri yapacak teminatınız, paranız var mı? Gençlerimiz bu projeden nasıl alacaklar’ diyorlar ve milletimiz bunlara tokatla cevap veriyor” açıklamasını yaptı.

“Maalesef bugün beceriksizliğin elindeki belediyelerde yönetimi görüyoruz”

Millet İttifakı’ndaki belediyelere ilişkin eleştirilerde bulunan Kurum, şöyle konuştu:

“Bakıyorsunuz, bugün Ankara’ya kar yağdığında buraya ulaşamıyorsunuz, Milletimiz yollarda perperişan oluyor, belediyecilik bu değil. Belediyecilik sosyal medya belediyeciliği değil, algı yönetmek değil, millete hizmet etmek, illetin zor anında yanında olmak ve ona hizmetleri götürmektir. Maalesef bugün ehliyetsizliğin, liyakatsizliğin, beceriksizliğin elindeki belediyelerde yönetimi görüyoruz. Ankara’da, İstanbul’da, İzmir’de milletimiz ya yolda kalıyor, ya otobüs arıza yapıyor, ya herhangi bir hafif yağışta evine, işine ulaşamıyor. İnşallah biz hiçbir zaman vatandaşımızı bu liyakatsizlerin eline bırakmadık, bırakmayacağız.”

“72 milyon metrekare büyüklüğünde tam 470 millet bahçemizi projelendirdik”

Bakanlık olarak sosyal belediyecilik ruhuyla çalıştıklarını dile getiren Kurum, kentsel dönüşüm seferberliği çerçevesinde 3,3 milyon konutu dönüştürdüklerini aktararak, yapılan çalışmalardan şöyle bahsetti:

“4,5 yıllık vazifem süresinde, şehirlerimizi 459 kez ziyaret ettim. Dertleri olanları dinledik, ekibimizle gayret gösterdik. Hep belediyelerimizle istişare içerisinde olduk. Belediyelerimiz bizden ne istediyse fazlasıyla yaptık. Bugün, dün birilerinin milletimize kapattığı, ‘girmek yasak’ tabelalarını teker teker söktük, şehirlerimizin o en güzide mekanlarını milletimize, gerçek sahiplerine sunduk. Ne yaptık? 72 milyon metrekare büyüklüğünde tam 470 millet bahçemizi projelendirdik. Bugün 85 milyon kardeşimiz yaşlısıyla genciyle bu güzelliklerden istifade ediyor. Millet bahçelerini millete olan aşkımızı ifade etmek adına geliştiriyoruz. İnşallah fethin 570’inci yılında, İstanbul’da, Türkiye’nin en büyük millet bahçesini Atatürk Havalimanı’nda yapacağımız millet bahçesiyle birlikte armağan edeceğiz.”

“Mart ayı itibarıyla belediyelerimiz için hiçbir şey eskisi gibi olmayacak”

Bakan Kurum, “Mart ayı itibarıyla, önemli olduğunu düşündüğümüz, artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı yepyeni bir dönemin kapılarını sonuna kadar aralıyoruz. 81 ilimizin 100 yıllık geleceğinin plan altına alındığı, ‘Türkiye Mekansal Strateji Planını’ mart ayında milletimize ve belediyelerimize, Cumhurbaşkanımızın teşrif ve takdimleriyle sunuyoruz” dedi.

“Bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa, mimarı Erdoğan’dır”

AK Parti iktidara gelmeden önce belediyelere 8,9 milyar lira aktarıldığını belirten Kurum, şöyle devam etti:

“Açık söylüyorum, bu rakam Atatürk Millet Bahçesi projesine denk. Biz bu rakamı aldık, tam 55 kat artırarak, 490 milyar lira seviyesine çıkardık. Gücümüz var, irademiz var, aşkımız var, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan var. Allah’ın izniyle hızlıca bu rakamı çok daha yüksek seviyelere çıkaracağız. Şehirlerimizi, ilçelerimizi, beldelerimizi çok güçlü bir şekilde istikbale taşıyacağız, bu başarı hikayesini sizlerle birlikte yazacağız. Sizlere inanıyoruz, sizlere güveniyoruz. Her zaman bakanlık olarak yanınızda olacağız. Her platformda dile getiriyorum; bugün güçlü ve büyük Türkiye varsa, bunun mimarı Recep Tayyip Erdoğan’dır, dinamosu ise sosyal belediyecilik ruhudur.”

“Birlikte bu süreci yöneteceğiz ve gereken cevabı vereceğiz”

Bem-Bir-Sen üyelerinin 2019 yerel seçimleri sonrası Millet İttifakı belediyelerinde haksızlığa maruz kaldıklarını söyleyen Kurum, bu sürecin karşısında güçlü bir duruş sergilendiğini vurgulayarak, "Onların her türlü haksızlığına rağmen, her türlü baskıya rağmen birlikte bu süreci yöneteceğiz ve gereken cevabı onlara vereceğiz. Güçlü ve büyük Türkiye’yi sizlerle birlikte inşa edeceğiz. İnşallah 14 Mayıs’ta tüm bu haksızlıklara Bem-Bir-Sen’li kardeşlerim yeter diyecek” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, konuşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Aydın Toplu Açılış Töreni programına katılmak üzere Aydın’a hareket etti.