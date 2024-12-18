Malatya'nın Akçadağ ilçesinde Şeyhler Mahallesi’nde yapılacak 73 deprem konutundan şimdiye kadar 40 konutun yapımı tamamlanarak hak sahiplerine teslim edildi. 33 konut da tamamlanma aşamasında.MALATYA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Malatya temasları kapsamında Akçadağ ilçesine bağlı Şeyhler Mahallesi’ni ziyaret etti.

76 yaşındaki Yusuf Demirel'in evine de konuk olan Bakan Kurum'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a selamlarını iletmesini isteyen Yusuf Demirel, “Yapılan evlerde hiçbir eksik yok. Başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere sizlere emeği geçen herkese Allah onlardan razı olsun” dedi. Bakan Kurum da “Güle güle oturun. Allah bir daha böyle bir afet yaşatmasın. Siz mutlu olun biz başka bir şey istemiyoruz. Sizin mutluluğunuz her şeye bedel. Yeriniz çok güzel. Havalimanının hemen yakınında” diye konuştu.

Bakan Kurum, Demirel’in torunu Nazlı ile de yakından ilgilenip oyuncak hediye etti.

Bakan Kurum, köylülerin cami yeri için destek talebini dinleyerek Yapı İşleri Genel Müdürlüğü’ne yer bulunması konusunda talimat verdi.

Bakan Kurum, okullarına halı saha isteyen gençlere de halı saha sözü verdi.