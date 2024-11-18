Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Mevlana Meydanı’nı özüne kavuşturduk. 495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenileyerek kentin tarihi dokusunu koruduk” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Konya Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle Selçuklu mirası Hz. Mevlana’nın şehri Konya’da “Mevlana Türbe Önü Kentsel Yenileme Projesi” hayata geçirildi. Mevlana Kent Meydanı’nda yer alan Altın Çarşı ve Mevlana Çarşısı tarihi dokusu korunarak yenilendi. Meydanın yeni görüntülerini paylaşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Mevlana Meydanı’nı özüne kavuşturduk. 495 iş yerini Selçuklu ve Osmanlı mimarisine göre yenileyerek kentin tarihi dokusunu koruduk” ifadelerini kullandı.