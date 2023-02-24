Malatya’da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “ Söz verdiğimiz gibi yine konutlarımızı bir yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek isterim. Malatya ve tüm Türkiye’de de eş zamanlı hasar tespit çalışmalarımızı sahadaki 7 bin personelimizle aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 bin binayı incelenmesi tamamlanmıştır” dedi.

Malatya’da açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “ Söz verdiğimiz gibi yine konutlarımızı bir yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek isterim. Malatya ve tüm Türkiye’de de eş zamanlı hasar tespit çalışmalarımızı sahadaki 7 bin personelimizle aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 bin binayı incelenmesi tamamlanmıştır” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik, İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy başkanlığında Malatya Afet Koordinasyon Merkezi’nde afet değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi. Düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulunan Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem bölgeleri ve tüm Türkiye geneli yapılan etüt, hasar tespit ve inşa edilecek konutlarla ilgili bilgiler verdi.

“Söz verdiğimiz gibi yine konutlarımızı bir yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağız”

Türkiye geneli hasar tespit çalışmalarına aralıksız sürdürdüklerini belirten Bakan Kurum, “Az önce hep birlikte hem hasar tespit durumlarını hem yeni Malatya’mıza, yeni Akçadağ’a, yeni Doğanşehir’e ilişkin kararlarımızı istişare ettik. Alınması gereken kararları bir fiil burada yerinde şehrin tüm bileşenleri ile buradaki kanaat önderlerimizin taleplerini, demografik yapısını da içine alacak anlayışla çalışmalarımızı başlatıyoruz. Söz verdiğimiz gibi yine konutlarımızı bir yıl içerisinde etap etap teslim etmeye başlayacağımızı burada bir kez daha ifade etmek isterim. Malatya ve tüm Türkiye’de de eş zamanlı hasar tespit çalışmalarımızı sahadaki 7 bin personelimizle aralıksız sürdürüyoruz. Bugüne kadar 4 milyon 658 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 316 bin binayı incelenmesi tamamlanmıştır. Malatya özelinde de baktığımızda hasar tespiti yüzde 80 seviyelerine gelmiş hatta hasarın yoğun olarak yaşandığı il ve ilçe merkezlerindeki yerlerde yüzde 98 seviyesine gelmiştir. Bu kapsamda tüm Türkiye’de incelenen 1 milyon 316 bin binada 534 bin bağımsız bölümün ve 173 bin binayı yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Malatya’mızda da 27 bin binada 82 bin bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Biz bu kapsamda cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım seferberliğini yürütüyoruz. AFAD koordinasyonluğunda, bakanlığımız ve TOKİ başkanlığı eliyle Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, Kentsel Genel Müdürlüğü ile birlikte yürüteceğiz. Amacımız hedefimiz ilk etapta rezerv alanlarından başlamak. Yine devamında şehrin merkezinde master planlar hazırlıyoruz. Şehrin demografik, kültürel yapısını koruyacak, esnafıyla işçisiyle buradaki tüm şehrin ileri gelenleriyle bir araya geleceğimiz ve onların talepleri doğrultusunda şehir merkezlerini de şekillendireceğiz. Burada gerekli imar düzenlemesini de bu çerçevede yapacağız. Esnaflarımız için geçici iş yerlerini kurulumunu AFAD koordinasyonunda yapmaya başlıyoruz” dedi.

Malatya’ya yeni yapılacak konutların yeri belli oldu

Malatya’da, 43 bin konutu belirledikleri rezerv alanlarda yapacaklarını kaydeden Kurum, “İlk kazmamızı bugün Nurdağı ve Islahiye’de sözleşmelerini imzaladığımız afet konutlarıyla birlikte yapmış bulunuyoruz. Tüm milletimize ve depremzede kardeşlerimize hayırlı olmasını diliyorum. Malatya’da ilk etapta 500 konutumuz belirlediğimiz Gelincik Tepesindeki alanımıza yaptık ve inşaat sürecini hızlı bir şekilde gerçekleştirmeye başlayacağız. Malatya’da yapacağımız yerleri depremin yoğun olarak yaşandığı alanlardan başlıyoruz. Bu kapsamda Battalgazi ve Yeşilyurt’ta İkizce’de şehrin 50 yılını planlayacak anlayışla yapıyoruz. Yine Gelincik Tepesi bizim daha önce afet konutlarını yaptığımız alandı. Burada da alanlarımızı kullanacağız. Çamurlu ve Altay Kışlasından daha önce çıkardığımız alanlarımızı kullanacağız ve 43 bin konutumuzu belirlediğimiz rezerv alanlarda yapacağız. daha sonrasında bitirdiğimiz master planla birlikte şehrin merkezinde zemin artı 3 ve 4 katı geçmeyecek altında dükkanların olmadığı, ticari aksların olduğu, şehrin yaşadığı, tarihi eserlerinin korunduğu, ihya edildiği ki bu konuda çalışmalarını Kültür ve Turizm Bakanlığı’mız tüm şehirlerde eş zamanlı yürütüyor. Dolayısıyla yeni Malatya’yı inşallah en güvenli, en sağlam, en yeşil haliyle çocuklarımıza, gelecek nesillerimize inşa edeceğiz. Burada yaklaşık 15 bin köy konutunun yapılması planlanmaktadır. Bu konutlarımızı da etap etap ihalelerini gerçekleştireceğiz. Hem köylerimizde hem ilçelerimizde hem şehirlerimizde ihya ve inşa faaliyetlerini sürdüreceğimizi ifade ediyorum” diye konuştu.