Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda, İzmir Körfezi ile ilgili “Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim” diyerek, bu kez yapay zeka ile tasarlanmış, Körfez’in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi. "İzmir Körfezi'ne müdahale edilmezse 10 yıl sonra maalesef böyle olacak" diyen Bakan Kurum, " Demek ki neymiş; İzmir’e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış” dedi.ANKARA (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İstanbul Vaniköy’deki kaçak yapılaşmayla ilgili sürecin titizlikle takip edildiğini belirterek, Boğaz’da bir santim kaçak yapıya bile izin vermeyeceklerini, tespit edildiği an, hemen yıkacaklarını belirterek, "Türkiye’nin inci gerdanlığı olan Boğazımızın kirletilmesine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi .

“RAHAT OLUN BU SEFER YANIMDA ŞİŞE GETİRMEDİM”

Konuşmasında İzmir Körfezi için de ayrı bir başlık açan Bakan Kurum, “Rahat olun, bu sefer yanımda bir şişe getirmedim” dedi ve bu kez yapay zeka ile tasarlanmış Körfez’in 10 yıl sonraki halini resmeden bir görseli milletvekillerine gösterdi:

"Bildiğiniz gibi, İzmir Körfezi’nde yaşanan balık ölümleri, hepimizi kahretti. Bakanlık olarak, hemen bölgede incelememizi tamamladık. İzmir Körfezi Bilim Kurulu’muzu oluşturduk. 15 maddelik acil eylem planımızı açıkladık. Plan Bütçe Komisyonunda, Körfez’den getirdiğimiz suyu gösterdiğimiz anda heyecanlananları gördük. Vekillerimizin ellerinin ayaklarının karıştığına şahit olduk. Ama sakin olun, rahat olun. Bu sefer yanımda bir şişe getirmedim. Bu sefer yanımda bir fotoğraf getirdim. 10 yıl sonrasına, yani 2034 yılına ait bir fotoğraftır. Fotoğraftaki yer ise İzmir Körfezi’dir. Bu fotoğrafın fikir sahibi yapay zeka, eser sahibi ise İzmir Büyükşehir Belediyesi’dir.

“YAPAY ZEKANIN BELİRLEDİĞİ ADAYLARIN YÖNETTİĞİ ŞEHİRLERİ, YAPAY ZEKAYA SORDUK”

Hatırlayacaksınız Sayın Özgür Özel, ‘belediye başkan adaylarımızı yapay zeka ile belirliyoruz’ demişti. Biz de yapay zekanın belirlediği adayların yönettiği şehirleri, doğal olarak yapay zekaya bir soralım istedik. Dünyanın en gelişmiş yapay zeka uygulamalarından birini kullandık. Uygulamaya, İzmir Körfezi’nin halihazırdaki durumunu, oksijen ve amonyak verilerini, çamur seviyesini ve mevcut arıtma kapasitesini yazdık. Eğer İzmir Büyükşehir Belediyesi gerekli önlemleri almazsa, 2034 yılında Körfez’in ne durumda olacağını sorduk.

Fotoğraf 2034’den. Fikir sahibi: Yapay ZekaEser sahibi: İzmir Büyükşehir Belediyesi pic.twitter.com/Rza1VVWekC— Murat KURUM (@murat_kurum) December 12, 2024

“DEMEK Kİ NEYMİŞ; İZMİR’E YAPAY ZEKA DEĞİL, YAPAN ZEKA LAZIMMIŞ”

Yapay zeka uygulaması da mevcut durumu göz önünde bulundurarak karşımıza işte böyle bir İzmir Körfezi çıkardı. Şu fotoğraftaki görüntüye bakar mısınız? Bakın burada balıkların yaşamlarının son bulduğu bir Körfez var. Mavinin siyaha döndüğü bir Körfez var. Kokuya ve kirliliğe dayanamayıp İzmir’i terk eden insanlardan kalan köhneleşmiş evler var. İşte, yapay zekayla belirlenen belediye başkanının elindeki İzmir Körfezi, müdahale edilmezse, 10 yıl sonra maalesef böyle olacak. Demek ki neymiş sayın vekillerim; İzmir’e yapay zeka değil, yapan zeka lazımmış. Güzel İzmirimiz merak etmesin dün Haliç’i, bu işbilmez yönetimlerin elinden nasıl terk etmediysek bugün de İzmir’i terk etmeyeceğiz".

ERGENE ELEŞTİRİLERİNE DE YANIT VERDİ

Bu arada Bakan Kurum konuşmasında Ergene ile ilgili eleştirilere de şu yanıtı verdi:

"Biz iktidara gelmeden önce Ergene Havzası sadece bir sempozyum konusuydu. Kirliliğin durdurulmasına dair tek bir adım atılmamıştı. Ama biz geldik, eylem planımızı ortaya koyduk. Belediyelerin, OSB’lerin atık su arıtma tesislerine maddi destek verdik. Dere yataklarının ıslahını yaptık. Ergene Havzası’nda; 30 biyolojik, 14 İleri Biyolojik atık su arıtma tesisi yaptık. Bugün bu tesislerde kentsel atık suyun yüzde 92’sini arıtıyoruz. Ama arıtmayla yetinmiyoruz, tüm tesisleri 7/24 izliyoruz. Sadece 2024 yılında bile, 323 denetim gerçekleştirdik. Tam 39 işletmeye ceza verdik, 1 işletmeyi kapattık. Türkiye’nin en büyük çevre yatırımlarından biri olan Ergene Projesi için tam 47 milyar liralık yatırım yaptık"