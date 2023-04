Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Sancaktepe Belediyesi Açılış Programına katıldı. Bakan Kurum, “Sancaktepe’nin beklediği Aydos Millet Bahçemizin ilk etabını açacağız’’ dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve İstanbul 1. Bölge Milletvekili Adayı Murat Kurum, İstanbul’da seçim çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Bakan Kurum, Sancaktepe Abdurrahman Mahallesin’de Sancaktepe Belediyesi Açılış Programı’na katıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü eşlik etti. Kurum, program sonrası Samandıra Meydanı’nda Vatandaşlar ile çay içerek sohbet etti.

"""Sancaktepe her zaman büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldu’’

‘Sancaktepe Açılış Programı’nda konuşan Bakan Kurum, ‘’ Bugün İstanbul’umuzun en gözde ilçelerinden Sancaktepe bir başka güzel. Sancaktepe’ye geldik kardeşlik bulduk. Sancaktepe’ye geldik muhabbet bulduk. Aşk bulduk, sevda bulduk ruhumuz da gönlümüz de şad oldu. Yine Sancaktepe’nin beklediği Aydos Millet Bahçemizin ilk etabını açacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliği, milletimizin destekleriyle 319 bin yeni yuvamızı bir yılda teslim edeceğiz. Toplamda 650 bin yeni konut yapacak, yaraları tamamen saracağız. Bunu millet olarak birlikte yapacağız! Bunu devlet olarak hep birlikte başaracağız. Özellikle bu aziz şehri istikbale taşımak için kentsel dönüşüme büyük önem veriyoruz! Her iki yakada, 39 ilçemizde, 963 mahallemizde gece gündüz demeden çalışıyor. İstanbul’u istikbale taşımak için gayret ediyoruz. 2012 yılında “Türkiye’nin Her Yerinde Kentsel Dönüşüm” diyerek Gaziosmanpaşa’dan ilk kazmayı vurmuştuk. “İstanbul’da 1.5 Milyon Konutluk Büyük Dönüşüm” ve “Yarısı Bizden!” diyoruz. İstanbul’daki riskli 1.5 milyon yapı stoğunu yenileyeceğiz. Bunun için 500 bini Anadolu’da olacak. 500 bini Avrupa yakasında yer alacak. Kalan 500 bin konutu da yerinde dönüştürüp, İstanbul’da tek bir riskli yapı bırakmayacağız. İstanbul için, yavrularımız için, sizler için hazırlayacağız. Yarısı Bizden Kampanyamıza bugün başvurular başladı. Bugün itibariyle yapılan toplam başvuru sayısı 10 bin 165 bina. Yaklaşık 50 bin bağımsız yapıyor. 200 bin kardeşimiz ilk saatler itibariyle ‘Yarısı Bizden Kampanyası’ ile devletim gelsin evimi yapsın diyor. Bu süreçte 5 bin 250 lira kira yardımı, 10 bin 500 lira taşınma yardımı vereceğiz. Ve aylık 5 bin 625 liradan başlayan taksitle vatandaşım evine kavuşacak. Sancaktepe’de başvurular var ve 116 bina başvurmuş, 627 bağımsız bölüm var. Yani 2 bin 400 vatandaşımızı ilgilendiren bir dönüşüm için ilk saatlerde kardeşlerimiz başvurularını yapmıştır. 29 Mayıs’a kadar ben bu başvuruların artacağına inanıyorum. Sancaktepe her zaman büyük ve güçlü Türkiye hedefimizin, Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında oldu. Biz de bu güzide ilçeye her zaman projelerimizle, eserlerimizle, yatırımlarımızla değer kattık. İşte bugün yine bir eser şöleniyle karşınızdayız, huzurunuzdayız, sizlerin yanındayız’’ diye konuştu.

"Belediyemizle, Tapu ve Milli Emlak Genel Müdürlüklerimizle birlikte bir çalışma yürüttük ve 5 bin ailemize tapularını teslim ediyoruz’’

Sözlerine devam eden Bakan Murat Kurum, ‘’ Tamamı 250 bin metrekare olan Aydos Millet Bahçemizde ilk fidanları birlikte dikmiştik. Şimdi ilk etabını açıyoruz. İçerisinde yürüyüş parkurlarından bisiklet yollarına, atölyelerden kafelere kadar pek çok sosyal donatısıyla ilçemize, İstanbul’a hizmet verecek. Yine 240 bin metrekare olan Sancaktepe Millet Bahçemizin ilk fidanlarını sizlerle birlikte toprakla buluşturuyoruz. Sadece bugün İstanbul’a yarım milyon metrekare yeşil alan kazandırıyoruz. Tamamladığımız park projeleriyle birlikte ilçemizdeki yeşil alan miktarını arttıracağız. İstanbul’a değil de istikbaline hizmet etmeyi tercih edenler tarafından atıl bırakılan otopark projemizi Sancaktepe Belediyemizle birlikte tamamladık. Bu zemin altı otoparkımızı İLBANK’ımızın desteğiyle hizmete alarak ilçemizdeki park sorununa çözüm üretiyoruz. Yenidoğan mahallemizde çalışan annelerimiz için, babalarımız için büyük kolaylık sağlayacak bir kreşimiz ile Kadir Topbaş ve Sarıgazi kütüphanelerimizi sizlerin hizmetine sunuyoruz. Sancaktepe’miz İstanbul’un en eski yerleşim yerlerinden biri. Buradaki vatandaşlarımızın mülkiyetle ilgili sorunları vardı. Belediyemizle, Tapu ve Milli Emlak Genel Müdürlüklerimizle birlikte bir çalışma yürüttük ve 5 bin ailemize tapularını teslim ediyoruz. Ben açılışını yaptığımız her bir projenin, ilk fidanlarını toprakla buluşturduğumuz millet bahçemizin ve tapularını teslim ettiğimiz evlerimiz güzel Sancaktepe için, aziz İstanbul için, vefakar Sancaktepe halkı için hayırlı, uğurlu olsun’’ dedi.

"5 bin Tapumuzu vereceğimiz ‘Tapu Teslim Töreni’mizi bugün huzurlarınızda gerçekleştiriyoruz’’

‘Sancaktepe Belediye Açılışı’ programında Bakan Kurum’a eşlik eden Başkan Şeyma Döğücü, " Bayrağına, devletine, Cumhurbaşkanına ve hükümetine sahip çıkan bu güzide ilçenin hizmetkarı olmaktan daima gurur duydum. Sancaktepemiz, İstanbul’un özetidir. Sancaktepemiz Türkiye’nin mozaiği, Anadolu’nun rengidir. Sancaktepe kardeşliğin, komşuluğun, mertliğin ilçesidir. Sancaktepemizi çok farklı konuma taşıyacak 30 projemizi sizlerin desteğiyle yaptık. Biz, Sayın Cumhurbaşkanımızın “Yaptıklarıyla yetinenler unutmayın düş kuramayanlardır.” Sözünü şiar edindik. Biz birileri gibi hayal satmıyoruz, icraat yapıyoruz. Biz, Sancaktepe ile yol yürüdüğümüz müddetçe dünyaya sığmayız. İlçemize kazandırdığımız eserlerle asla yetinmiyoruz. Çünkü Sancaktepemiz her şeyin en güzeline layıktır. Sayın Bakanımızla birlikte 240 bin metrekarelik Sancaktepe Millet Bahçemizde ilk fidan dikimlerini inşallah gerçekleştireceğiz. 300 Araçlık Otopark yapımı tamamlamış olup bu eserimizi de halkımızın hizmetine açıyoruz. Bu otopark var ya, beceriksizliğin, İstanbul’u yönetememenin aynası olmuştur. 2019 yerel seçimlerinden önce temel kazısına başlanan bu otopark, İBB yönetimi değiştirdikten sonra, iş bilmez yeni yönetimin elinde kendi haline terk edilmek istenmiştir. İBB yönetimi tarafından türlü bahaneler üretilerek yaklaşık 2 yıl temeli açık şekilde bekletilen bu yapı Sancaktepemizin hizmetinde. Yenidoğan Sağlıklı Yaşam Merkezimiz ilçemize şifa olacak. Sarıgazi Kütüphanemiz ve rahmetli İBB başkanımız Kadir Topbaş adına açtığımız kütüphanemiz ilçemizin ilim irfan yuvası olacak. Hacı Akif Demirci, Pir Sultan Abdal ve Kaymakam Dursun Ali Şahin Parkı çocuklarımızın ve ailelerimizin hizmetinde olacak. İlçemiz geri dönüşüm ve sıfır atık konusunda zirve olacak dedik. Atık Getirme ve Geri dönüşüm Merkezimizi ilçemize kazandırdık. Biz, bugüne kadar ne dediysek yaptık. Hep birlikte çalıştık. Üreten, gelişen Güçlü Türkiye yolunda ilçemizde eserler ürettik. Sancaktepemizin desteği ve inancıyla hayalleri gerçeğe dönüştürdük. Alaaddinoğlu Kuran Kursumuz Hacı Müslüm Camii, Külliyemiz ve 15 Temmuz Şehitler Camimiz Sancaktepemize çok yakıştı. Başkaları konuşur biz yaparız. Yenidoğan ve Yunus Emre Mahalle Muhtarlıklarımız ilçemize hayırlı olsun. 5 bin Tapumuzu vereceğimiz ‘Tapu Teslim Töreni’mizi bugün huzurlarınızda gerçekleştiriyoruz. Tapularınız hayırlı uğurlu olsun’’ diye konuştu.