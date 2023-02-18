Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımı süren konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yapımı süren konteyner kentte incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesini ziyaret etti. İlçe merkezinde yapımı süren konteyner kentti gezerek, çalışmaları inceleyen Bakan Kurum, buradaki örnek konteynerleri de inceledi. Çalışmalar hakkında bilgi alan Bakan Kurum çadır kenti de ziyaret etti.

Bakan Kurum, ilçedeki incelemelerin ardından Gaziantep il merkezindeki koordinasyon merkezine hareket etti.

Gaziantep AFAD Koordinasyon Merkezi’ne geçen Kurum’un gezisinde Gaziantep Valisi Davut Gül, İslahiye ilçesinde Koordinatör Vali olarak görevlendirilen Bingöl Valisi Kadir Ekinci, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ile yetkililer de yer aldı.