Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bakanlık olarak; on binlerce gencimizin katılacağı, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz. Bu, Türkiye’de ilk defa olacak ve üç gün sürecek” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Bakanlık olarak; on binlerce gencimizin katılacağı, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz. Bu, Türkiye’de ilk defa olacak ve üç gün sürecek” dedi.

Bakan Kurum, Ankara Bilim Üniversitesi öncülüğünde ATO Congresium’da düzenlenen ‘5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı’na katıldı. Fuar kapsamında açılan stantları gezdikten sonra V.Talks programına iştirak ederek bir konuşma gerçekleştiren Bakan Kurum, Türkiye’nin artık yeni gerçekliğin eşiğinde olduğunu söyledi. Türkiye’yi Yeşil Kalkınma Devrimi’nin lider ülkesi yapmayı amaçladıklarını anlatan Kurum, “Bunun için mücadele ediyoruz. 20 yılda 100 yılda yapılacak işleri yaptık. Bu hedefler doğrultusunda önceliğimiz vatandaşlarımız için; iklime duyarlı, çevreyi koruyan, akıllı bina konseptine uygun konutlar üretmek” diye konuştu.

Bakan Kurum, dönüştürecekleri her bir sanayi alanı, kentsel dönüşüm ve sosyal konut projesinde güneş panelleri, yağmur suyu toplama depoları ve atık getirme merkezlerinin vazgeçilmez olacağını vurgulayarak, “81 ilimizin 100 yıllık geleceğini ortaya koyan Türkiye Mekansal Strateji Planımızı tamamladık. Bu planla yatırımların ve arazilerin doğru kullanımını, şehrin siluetinin korunmasını, hayat kalitesinin artmasını ve istihdamın güçlendirilmesini katkı sunmak adına yapıyoruz” dedi. Kurum, “Vatandaşımızın; akıllı uygulamaları, akıllı trafik ve ulaşım elamanlarını kullanarak şehrin her yerine 15 dakikada ulaşabilmesini sağlayacak yenilikçi bir stratejiyi de hayata geçiriyoruz. Hedefimiz; iklim değişikliği, enerji, su ve besin kıtlığı, artan nüfus, doğal afetler gibi risklerle en güçlü şekilde baş edebilecek kabiliyetlere sahip 81 şehir oluşturmak” ifadelerini kullandı.

“Türkiye bugün hasar tespitte dünyanın en hızlı ülkesidir”

Afetler sonrası vatandaşları yalnız bırakmadıklarını dile getiren Bakan Kurum, “Türkiye bugün hasar tespitte dünyanın en hızlı ülkesidir. Herhangi bir deprem, sel, yangın afetinde; yerli ve milli hasar tespit yazılımımızla, dronlarımızla, İHA’larımızla 3 boyutlu hasar tespit çalışmalarımızı yapıyor, yapıların dününü, bugününü karşılaştırarak inşa sürecine en sağlıklı şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz” açıklamasını yaptı.

“Gençlerimiz için şehircilik maratonu düzenleyeceğiz”

Kurum, geleceğin dijital şehirlerini gençlerle birlikte inşa etmeyi arzuladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

“Bakanlık olarak; on binlerce gencimizin katılacağı kodlama, fikir ve kentsel tasarlama yeteneklerini ortaya koyacakları, geleceğin şehrini dizayn edecekleri bir şehircilik maratonu düzenliyoruz. Bu, Türkiye’de ilk defa olacak, üç gün sürecek. İstanbul’da yapacağımız şehircilik maratonunda gençlerimize, hayallerindeki şehirleri kurma imkanını sağlayacağız. Mart ayında gerçekleştireceğimiz bu maratonda dereceye giren gençlerimize ödüller vereceğiz. O projeleri hayata geçirmeleri adına destek sağlayacağız.”

Bakan Kurum, şehircilik maratonunda çevre ve şehircilikte inovasyon, yapay zeka, şehir planlama, çevre teknolojileri, yeşil tasarımlar ve enerji verimliliği başta olmak üzere pek çok konuyu katılımcılarla konuşarak söyleşi gerçekleştireceklerini anlattı. Birçok kurum ve kuruluş tarafından stant açılan 5. Verimlilik ve Teknoloji Fuarı, 4 Şubat’a kadar devam edecek.