Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy’u kabul etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Esenyurt Belediye Başkan Vekili Can Aksoy ile bir araya geldi. Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede Esenyurt ilçesindeki şehircilik hizmetleriyle ilgili konular ele alındı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Kurum, "Esenyurt Belediye Başkan Vekilimiz Can Aksoy’u kabul ederek ihtiyaçları konuştuk. İlçemizin gelişimi için güç birliği içinde çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.