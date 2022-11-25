Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşanan deprem sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Bugüne kadar yaptığımız hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden hasartespit.gov.tr web adresinden vatandaşlarımız öğrenebilir. Az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlarımız ise evlerine giremeyecekler, binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz” dedi.

Düzce’nin Gölyaka ilçesinde yaşanan deprem sonrasında yürütülen çalışmalar hakkında bilgiler veren Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina, 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Bugüne kadar yaptığımız hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden hasartespit.gov.tr web adresinden vatandaşlarımız öğrenebilir. Az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlarımız ise evlerine giremeyecekler, binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5,9 büyüklüğünde depremin meydana geldiği Düzce genelinde hasar tespit çalışmalarının yüzde 70’e yakınının tamamlandığını aktardı. Düzce’de acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina ve 134 bağımsız bölümün tespit edildiğini ifade eden Kurum, bölgedeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü söyledi. Kurum ayrıca, İlk Evim projesi çerçevesinde şehre bin 100 konut inşa edeceklerini de belirtti. Bakan Kurum, “Düzce’de vatandaşlarla birlikte seferberlik ruhuyla hareket ettik ve yapılması gereken tüm çalışmaları sahada bilfiil tüm mesai arkadaşlarımızla birlikte yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızın sorunlarını gidermek için devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberlik ruhuyla hareket etmektedir. Sahada bilfiil köy köy, mahalle mahalle gezdik. Vatandaşımızın ne ihtiyacı varsa yerinde tespit ettik, çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gölyaka merkezli deprem vesilesiyle hem Gölyakamızı, Çilimlimizi, Gümüşovamız ve Cumayerimiz depremden en çok etkilenen ilçeler ve Düzce merkez burada hasar gören tüm mahallelerimizde ağır hasarlı tespitlerimizi yaptık. Vatandaşlarımızın bu noktada ne talebi varsa o gayretleri hızlı bir şekilde gidermenin içerisinde olduk. Bir taraftan geçici barınma ve gıda ihtiyaçlarını giderirken diğer taraftan da hızlı şekilde hasar tespit çalışmalarımızı başlattık ve şuanda Yapı İşleri Genel Müdürlüğümüz ile ilgili kurumlarımızdan aldığımız desteklerle birlikte sahada 600’ü aşkın hasar tespit çalışması yürüten arkadaşımız var” diye konuştu.

“Acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina”

Düzce genelinde yüzde 70’e yakın hasar tespit çalışmasını tamamladıklarını söyleyen Kurum, “Şu an itibarıyla bize gelen taleplerin büyük bir kısmını hallettik, tüm hasar tespit çalışmalarına baktığımızda Düzce genelinde yüzde 70’e yakını yapılmış oldu. Toplamda 4 bin 316 binada, 15 bin bağımsız bölümde hasar tespit çalışmaları yapılmış oldu. Bu çerçevede Gölyaka’da 2, merkezde 4 binamızı toplamda 6 binayı acil yıkılacak olarak belirledik. Cumayeri’nde 7 bina 9 bağımsız bölüm, Çilimli’de 5 bina 9 bağımsız bölüm, Gölyaka’da 23 bina 42 bağımsız bölüm, Gümüşova ilçemizde 9 bina 16 bağımsız bölüm, merkezde ise yapı stokunun eski olduğunu tespit ettiğimiz alanlarda da 21 bina 31 bağımsız bölüm olmak üzere Düzce genelinde acil yıkılacak ve ağır hasarlı 71 bina 134 bağımsız bölüm tespit edildi. Bu tespitlerle birlikte kira, eşya gibi yardımları da vatandaşlarımıza veriyoruz. Vatandaşlarımızı güvenli alanlara taşımak suretiyle acil yıkılacak binalarda koordinasyonu yürüteceğiz” şeklinde konuştu.

“Vatandaşlar E-Devlet üzerinden hasar tespit çalışmalarını görebilecek”

Murat Kurum, “Bir taraftan Düzceli vatandaşlarımıza teşekkür etmek istiyorum hepsi oldukça bilinçliler, deprem öncesi ve sonrasında tüm yapılacakları yerine getiriyorlar. Hasar tespit noktasında da vatandaşlarımızın beklentisi vardır, bugüne kadar yaptığımız hasar tespit çalışmalarını E-Devlet üzerinden hasartespit.gov.tr web adresinden vatandaşlarımız öğrenebilir. Az hasarlı veya hasarsız olarak evleri tespit edilen vatandaşlarımız evlerine girebilirler. Evlerinde ağır hasar olan vatandaşlarımız ise evlerine giremeyecekler, binaların yıkım ve taşınma sürecini birlikte yürüteceğiz. Bir taraftan hasar tespit çalışmaları yaparken diğer taraftan altyapı hasarlarını giderme içerisindeyiz. Belediyemiz ve iller bankamızın destekleriyle bu hasarları da gideriyoruz. Şu an şehrimizin içme suyu ulaşmayan hiçbir bölgesi bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

“10 milyon lira kaynak”

Önceki afetlerde olduğu gibi sahada, vatandaşın yanında olduklarını aktaran Kurum, “Ayrıca depremden etkilenen bölgelerimizin altyapı çalışmalarını tamamlamak için İller Bankası Genel Müdürlüğümüz eliyle şu an için 10 milyon lira kaynak belediyelerimize aktarıldı. Burada daha önceki afetlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanımızın anlık takibiyle İzmir’de, Elazığ’daki depremde; Kastamonu’da, Sinop’ta ve Bartın’daki selde; Antalya ve Muğla’daki yangınlarda afetin ilk anından itibaren milletimizin yanında olduk. Bugün de tıpkı önceki afetlerde olduğu gibi sahadayız, vatandaşlarımızın yanındayız. Daha önce açıkladığımız sosyal konut projemiz çerçevesindeki evlere ilaveten ağır hasarlı ve acil yıkılacak binalarımız için zemin artı 3 katı merkezde geçmeyen projelerimizi arkadaşlarımız hazırladılar. Zaten mevcut sosyal konut projelerine ilave edeceğiz bu projemizi. En kısa sürede bu binalarımızın inşasını yaparak vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Köylerimizdeki evlere de tek katlı yine inşasını yapıyor olacağız. Biz söz verdiğimiz bütün işleri yaptığımız gibi afet konutlarını da en kısa sürede yapacağız” dedi.

“İlk Evim projesi çerçevesinde Düzce’ye bin 100 konut”

Kentsel dönüşümün öneminden de bahseden Bakan Murat Kurum, “Bu afetler, depremler bize bir taraftan kentsel dönüşümün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösteriyor. Bugüne kadar Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladık. Şu anda, 250 bin konutumuzun dönüşümüne devam ediyoruz. Ayrıca Marmara ve Düzce depreminden sonra uygulamaya geçen yapı denetim sistemiyle, meclisimizin yaptığı kanuni değişiklikler ve yönetmeliklerin de yardımıyla bugüne kadar 6.6 milyon ev ve iş yerinin denetimini tamamladık. 24 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı konutlarda yaşamasını sağladık. Düzce’mizde 6 bin 728 konutun yapımını tamamladık. Vatandaşlarımız bu konutlarda oturuyorlar ve bu depremde de herhangi bir hasarla karşılaşmadık. Yine İlk Evim projemiz çerçevesinde şehrimize bin 100 konut inşa edeceğiz. Bunlardan depremin merkez üssü olan Gölyaka ve diğer ilçelerimize de yapmaya devam edeceğiz. Deprem siyaset üstü bir mesele, milli güvenlik meselesi bu manada da tüm vatandaşlarımız çağrımız; kentsel dönüşümle alakalı belediye ve bakanlığımızla her türlü projeyi yapmak suretiyle kentsel dönüşüm seferberliğine katkı sunmalarını bekliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımızdan sanırım 5 tanesi hastanede onlara acil şifalar diliyorum” diye konuştu.