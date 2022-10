Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, tüm üniversitelerimizde, belediyelerimizde, kurumlarımızda, okullarımızda, kısacası şehirlerimizin tamamında sıfır atık sistemlerinin kurulumunu tamamlayacağız” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, tüm üniversitelerimizde, belediyelerimizde, kurumlarımızda, okullarımızda, kısacası şehirlerimizin tamamında sıfır atık sistemlerinin kurulumunu tamamlayacağız” dedi.

Bakan Kurum, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı arasında imzalanan ‘Sürdürülebilir ve İklim Dostu Kampüs Oluşturulması Alanında İş Birliği Protokolü’ imza törenine katıldı.

YÖK Beyaz Salon’da gerçekleştirilen törende yaptığı konuşmada imzalanan protokolün hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Bakan Kurum, Sıfır Atık Hareketi’nin Türkiye’nin dört bir yanında çevre duyarlılığının yaygınlaşmasında büyük bir başarı sağladığını kaydetti.

“Sıfır atık sistemlerinin kurulumunu tamamlayacağız”

Gerçekleştirdikleri çalışmalarla dünyada önemli bir etki oluşturduklarını belirten Kurum, “Cumhuriyetimizin 100. yılına yakışır şekilde, tüm üniversitelerimizde, belediyelerimizde, kurumlarımızda, okullarımızda, kısacası şehirlerimizin tamamında sıfır atık sistemlerinin kurulumunu tamamlayacağız” dedi.

Şu an halihazırda 101 üniversitenin sıfır atık yönetim sistemini kurarak Temel Seviye Sıfır Atık Belgesi’ni aldıklarını aktaran Bakan Kurum, “Diğer üniversitelerimizden de beklentimiz Sıfır Atık Yönetmeliğinde belirtildiği gibi bu yılın sonuna kadar gerekli tüm hazırlıkları tamamlamalarıdır” diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl “İklim Dostu Kampüs, Sıfır Atık Üniversite” hedeflerini kamuoyuyla paylaştıklarını hatırlatan Bakan Kurum, “Bugün geldiğimiz noktada iklim elçilerimizin dünyada yaşanan bu küresel krize karşı bir farkındalık oluşturduğunu, iklim elçilerimizin sesiyle bu konuda çok daha etkin bir mücadele verdiğimizi görüyorum” ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, ayrıca bu yıl tüm üniversitelerin akademik yılı açılış törenlerinde iklim elçilerinin birer konuşma yapacağını söyledi.

Kurum, “Üniversitelerimizi sürdürülebilir, enerji verimli, doğayla uyumlu birer yerleşke haline getirmek istiyoruz. Her bir kampüsümüzde; enerji kaynaklarını verimli kullanacak, yenilenebilir enerji ve sıfır atık uygulamalarını yaygınlaştıracağız” dedi.

“İklim ve Sıfır Atık Kulüplerine her türlü desteği vereceğiz”

8,3 milyon üniversiteli gençlere çağrıda bulunan Bakan Kurum, “Gelin Türkiye’nin bu en büyük genç çevre gönüllüğü hareketine katılın. Biz her bir üniversitede kuracağınız İklim ve Sıfır Atık Kulüplerine her türlü desteği vereceğiz. Üniversitelerimizi ve şehirlerimizi sürdürülebilir kılmak ancak ve ancak gençlerin göstereceği çaba, gayret ve samimiyetle olacaktır. Bugüne kadar her bir projemizde gençlerle birlikte hareket ettik. Onlar bizim yol arkadaşlarımız oldular” ifadelerini kullandı.

“Gençlerimiz bu ülkenin güzelliklerini hakkıyla koruyabilecek kalbe ve bilgiye sahiptir”

Üniversite yönetimlerinden iklim, çevre, sıfır atık ve döngüsel ekonomi konularında eğitim programlarının ve faaliyetlerin sayısının artırılmasını istediklerini vurgulayan Kurum, şöyle devam etti:

“Bir çağrımız da hocalarımıza. Kıymetli hocalarımızdan, hazırladıkları projelerde, yürüttükleri saha ve literatür çalışmalarında daha fazla öğrencimize görev ve sorumluluk vermelerini bekliyoruz. Gençlerimiz bu görevleri almaya hazır, heyecanlı ve çok istekliler. Şunu unutmayalım, gençlerimiz bu ülkenin güzelliklerini hakkıyla koruyabilecek kalbe ve bilgiye sahiptir.”