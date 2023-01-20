İzmir Bayraklı’da depremden sonra inşa edilmeye başlanan rezerv alanda açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 bin 61 konuttan 4 bin 604 konutun yapımının tamamlandığını, Mayıs ayına kadar tüm konutların tamamlanacağını belirtti.

İzmir Bayraklı’da depremden sonra inşa edilmeye başlanan rezerv alanda açıklamada bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 5 bin 61 konuttan 4 bin 604 konutun yapımının tamamlandığını, Mayıs ayına kadar tüm konutların tamamlanacağını belirtti.

İzmir’de 30 Ekim 2020’de meydana gelen depremin ardından Bayraklı merkezindeki 7 bölge ve rezerv alanda inşa edilen deprem konutlarını ziyaret eden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, rezerv alanda açıklama yaptı. Son durum hakkında bilgi veren Bakan Kurum, “Bugüne kadar 5 bin 61 konuttan 4 bin 604 konutun yapımını tamamladık. 457 konutumuzun yapımı devam ediyor. İnşallah o da mayıs ayına kadar tamamlanacak ve bütün konutlarımız söz verdiğimiz gibi tamamlanmış olacak. Konutlarımızın kuraları çekilmeye başlandı. Rezerv konutlarımızdaki teslimlerimizi de şubat ayı itibariyle yapmaya devam edeceğiz. Mayıs ayına geldiğimizde 5 bin 61 konutun tamamını hak sahibi kardeşlerimize teslim etmiş olacağız” dedi.

“Söz vermiştik”

Cumhurbaşkanlığının liderliğinde 81 ilimizde bir mücadele sürdürdüklerini kaydeden Bakan Kurum, “Bu mücadelemizin adı, ‘Büyük ve güçlü Türkiye’. 21. yüzyılın Türkiye’sinde, ülkenin muhteşem şehirleri anlayışı ile sürdürülebilir Türkiye yüzyılı anlayışı ile 81 ilimizde yatırımlarımıza hız kesmeden devam ediyoruz. İzmir’imizde de verdiğimiz tüm sözleri yerine getirebilmek adına alt yapıdan üst yapıya bütün çalışmaları kararlı bir şekilde yürütmeye devam ediyoruz. 2 yıl önce İzmir’imizde acı bir deprem yaşadık. Deprem olur olmaz tüm ekibimizle sahadaydık. Vatandaşlarımızın yanından bir an olsun ayrılmadık. Onlara, ‘Hızlı bir şekilde konutlarımızı yapacağız. Sizlere teslim edeceğiz’ dedik. 5 bin 61 konuttan oluşan İzmir tarihinin en büyük dönüşüm çalışmasını başlattık. Hem Bayraklı merkezdeki 7 bölgede hem de rezerv alanda olmak üzere 5 bin 61 konutun çalışmalarını, bir taraftan enkazları kaldırırken yürüttük. Bir sene bile geçmeden Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle Bayraklı merkezdeki ilk anahtarları vatandaşlarımıza teslim ettik. Ardından da etaplar halinde konutlarımızı bitirmek suretiyle depremzede kardeşlerimize teslim ediyoruz. O gün hızlı bir şekilde TOKİ, AFAD, Kızılay, UMKE, jandarma, emniyet birimleriyle, milletvekilleriyle sahadaydık. Enkaz içinden bize uzanan elleri hiçbir zaman bırakmayacağımızın sözünü İzmirli kardeşlerimize vermiştik” diye konuştu.

“İzmir’imize toplamda 12 bin 400 konutumuzun inşasını yapacağız”

“TOKİ eliyle, Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde evi olmayan kardeşimiz kalmayana kadar bu çalışmaları yapacağımızı ifade etmiş ve bu çerçevede cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesini başlatmıştık” diyen Bakan Kurum, bugüne kadar İzmir’e 27 milyar lira yatırım değeriyle 19 bin 430 konutu yaptıklarını ve vatandaşlara teslim ettiklerini söyledi. Bakan Kurum, “Sahada da yatırım değeri 11 milyar lira olan konutlarımızın yapımına süratle devam ediyoruz. ‘İlk Evim, İlk İşyerim’ kampanyamızda da Türkiye çapında 250 bin konut, 1 milyon konut yapılacak arsa, 10 bin işyerini vatandaşlarımıza kazandıracağımızın sözünü vermiştik. İzmir’imize toplamda 12 bin 400 konutumuzun inşasını yapacağız. 25 bin konutluk arsamızı da İzmirli kardeşlerimize depreme dayanıklı evlerin yapılabilmesi amacıyla tahsisini gerçekleştireceğiz. İzmir’imizin ekonomisi büyüsün, istihdamı artsın anlayışı ile 700 işyerini İzmir’imize kazandırıyoruz. Kemalpaşa’da 230, Aliağa’da 400 ve Torbalı’da 70 olmak üzere 700 işyerini esnafımıza inşallah kazandıracağız. İzmir’deki kura çekimlerimizi 6-13 Şubat tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Mart ayına kadar tüm Türkiye’deki kuralarımızı tamamlayacağız” ifadelerini kullandı.

İzmir’in en büyük Millet Bahçesi rezerv alana

Güvenli konutların inşasını sürdürmek amacında olduklarını kaydeden Bakan Kurum, şöyle devam etti: “Bugüne kadar bakanlığımız tüm Türkiye’de 3.2 milyon konutun dönüşümünü tamamladı. Bugüne kadar 12 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına almış olduk. İzmir’de bugüne kadar 57 bin konutu içeren kentsel dönüşüm çalışmalarımızı yürüttük ve kamulaştırmadan kira yardımına kadar 1.8 milyar liralık desteğimizi de vatandaşlarımıza sunmuş olduk. Bir taraftan da şehrimizi güzelleştirmek amacıyla Millet Bahçesi projelerini yürütüyoruz. Bugüne kadar 468 Millet Bahçesi ihalesini gerçekleştirdik, 168’ini tamamladık. İzmir’e de 4 Millet Bahçesi kazandırıyoruz. Bir müjdeyi de buradan paylaşmak istiyorum; rezerv alana İzmir’in en büyük Millet Bahçesi projesini kazandırıyoruz. 360 bin metrekare alanda Millet Bahçesi yapacağız. Şubat ayında TOKİ Başkanlığımız ihalesini gerçekleştirecek. Yaklaşık 250 milyon lira yatırım bedeli ile yapılacak.”

“Ay sonuna kadar tüm tebligatlarımızı göndereceğiz”

İzmir ve tüm Türkiye’de hak sahipliği ile alakalı sahada vatandaşlarla birlikte olduklarını belirten Bakan Kurum, 2B arazilere ilişkin şöyle konuştu: “2B arazileriyle ilgili bugüne kadar 81 ilimizde 911 bin vatandaşımızın mülkiyet sorunlarını çözdük. İzmir’imizde de 36 bin 2B mülkiyet sorununu çözmüş, vatandaşlarımıza tapularını teslim etmiştik. 50 yıldır İzmir Gaziemir’deki Sarnıç bölgesinde bulunan 2B’ye ilişkin mülkiyet problemleri vardı. Yaklaşık 2 bin 347 hak sahibi vatandaşımıza da 2B’den tebligatlarımızı yapıyoruz ve bu arsaların satışlarını hak sahibi vatandaşlarımıza yapmaya başladık. Ay sonuna kadar tüm tebligatlarımızı göndereceğiz ve böylece Sarnıç bölgesinde yaşayan vatandaşlarımızın da 2B ile ilgili mülkiyet sorunlarını çözmüş olacağız.”

“Mağduriyeti gidermiş oluyoruz”

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise “Deprem meydana geldiğinde Cumhurbaşkanlığımızın liderliğinde bir söz vermiştik. Hemşehrilerimizin mağduriyetlerini gidereceğimizin sözünü vermiştik. Bu anlamda hızla bakanlığımızın koordinesinde AFAD ile çalışmalara başladık. Artık sonuca doğru gelmiş bulunmaktayız. İnşallah 17 Şubat’ta Cumhurbaşkanımız şehrimize teşrif ettiğinde bu alanda hak sahiplerine teslimler yapılacak ve resmi açılışı o zaman yapacağız. Ağır hasarlı binaların sıkıntılarını büyük oranda gidermiş olduk. Orta hasarlıların problemleri ile ilgili de her bina sahibi kendi arasında anlaşma noktasına gittiğinde Emlak Konut vasıtasıyla bakanlığımızın diğer birimleri vasıtasıyla oralarda da hem parsel hem ada bazında hızla çalışmaları yürüteceğiz. Bu konudaki mağduriyeti de gidermiş oluyoruz. Yaptığımız eserler ortada. 2,5 yılda biz bunları hayata geçirirken, daha kendi binasını ne yapacağını bilmeyen bir yerel yönetim var. Bunu da İzmirli hemşehrilerimizin dikkatine sevk etmek istiyorum” dedi.

Açıklama İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı ve Yaşar Kırkpınar, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, AK Pati İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal da katıldı.