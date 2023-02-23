Adıyaman’da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu seferberliği başlamıştır. 2 gün önce yapımlarımızın sözleşme süreçlerini başlattık. Bu dönüşüm ile birlikte şehirlerimizin 100 yılını da planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirlerin inşasını gerçekleştirecek anlayışla gerçekleştiriyoruz” dedi. Bakan Kurum, toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina eş zamanlı incelendiği bilgisini paylaştı.

Adıyaman’da konuşan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu seferberliği başlamıştır. 2 gün önce yapımlarımızın sözleşme süreçlerini başlattık. Bu dönüşüm ile birlikte şehirlerimizin 100 yılını da planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirlerin inşasını gerçekleştirecek anlayışla gerçekleştiriyoruz” dedi. Bakan Kurum, toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina eş zamanlı incelendiği bilgisini paylaştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Adıyaman’da düzenlenen koordinasyon toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Toplantı sonrasında düzenlenen basın toplantısında konuşan Bakan Kurum, yapılan etüt, hasar tespit ve inşa edilecek konutlarla ilgili bilgiler verdi.

“Yeni inşa edilecek konutlarımızın da süreçlerine ilişkin çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde yürütüyoruz”

Depremden etkilenen tüm illerde hasar tespit çalışmalarının yürütüldüğünü ifade eden Kurum, “Tüm çalışma arkadaşlarımızla beraber şehrin sanayicilerinin, hocalarının, bilim insanlarının görüşlerini, fikirlerini, önerilerini almak için Adıyaman’a gelmiş bulunuyoruz. Bugün depremin 18’inci günündeyiz ve depremin ilk anından itibaren üstüne koya koya depremden etkilenen 11 ilimizde ekiplerimiz, vatandaşlarımızla el ele vererek ‘tüm Türkiye tek yürek olarak ilk andan itibaren seferberlik ruhuyla çalışıyoruz. Bu süreçte tüm arama ve kurtarma ekiplerimiz, AFAD’ımız, Kızılay’ımız, askerimiz, emniyet birimlerimiz, belediye personelimiz ve gönüllü gelen 85 milyon büyük Türkiye ailesinden tüm kardeşlerimiz ile birlikte burada Adıyaman ve diğer illerimizin ihya ve inşa sürecini koordine ettik. İllerimize tek tek ziyaretlerde bulunduk. Hem arama ve kurtarma süreçlerini hem insani yardımlarını hem de tüm illerimizdeki hasar tespit çalışmalarımızı ekiplerimizle birlikte yürüttük. Dün Kilis’imizdeydik. Orada da yapılan çalışmaları yerinde inceledik. Geleceğe dair, yeni Kilis’e dair çalışmaları istişare ettik. Gittiğimiz her bölgede de hasar tespit çalışmalarını tespit ettik. Yeni inşa edilecek konutlarımızın da süreçlerine ilişkin çalışmalarımızı da hızlı bir şekilde yürütüyoruz. İlk andan itibaren Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız, Ticaret Bakanımız, Adıyamanlı kardeşlerimiz, milletvekillerimizle el ele vererek Adıyamanımızı gördüğü afetten kurtarabilecek çalışmaları seferberlik anlayışı ile yaptılar, yapmaya da devam ediyorlar. Bakanlarımız, buradaki ekiplerimiz Adıyaman’ın altyapısı başta olmak üzere, kültürel, sosyal dokusunu, şehrin tüm ihtiyaçlarını giderecek anlayışla çalışmaları yürütüyorlar. Bu çerçevede biz de tüm ekibimizle birlikte Adıyaman’da hasar tespit çalışmalarını yürütüyoruz ve sona ermesini müteakip de kalıcı konutları vatandaşlarımıza söz verdiğimiz gibi bir yıl içerisinde yapacağız” dedi.

“Toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina eş zamanlı incelenmiştir”

1 milyon 250 bin binanın incelendiğini belirten Kurum, “11 ilimizde hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Toplam 4 milyon 511 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 250 bin bina eş zamanlı incelenmiştir. 520 bin bağımsız bölümden oluşan 164 bin 321 binamız yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olarak tespit ettik. Adıyaman’ımız da depremden en çok etkilenen illerimizin başında geliyor. Bu çerçevede de Adıyaman’ın tespit durumuna baktığımızda d 20 bin 987 binada 56 bin 685 bağımsız bölümü yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespitini yaptık. Asrın felaketi dediğimiz Kahramanmaraş Pazarcık merkezli depremli, Hatay merkezli depremle birlikte 11 ilimizi ve 14 milyon vatandaşımızı etkileyen bir depremden bahsediyoruz. Bilinmelidir ki devletimiz tüm imkanlarıyla, Sayın Cumhurbaşkanımız Ankara’daki afet koordinasyon merkezinde koordine ettiği, verilmesi gereken tüm direktifleri yakinen takip ettiği bir süreci biz de bakanlarımız ve ekiplerimiz, valilerimizle birlikte sahada takip ediyoruz. İnşallah 85 milyon tek yürek, tek bir aile olarak bir ve beraber olacağız, bu zor günleri atlatacağız ve işin sonunda da buradaki hüznün yerini vatandaşlarımızı sağlam, güveli konutlarına yerleştirdiğimiz zaman onların mutluluklarına şahit olacağız. Elazığ, Malatya, İzmir, Kastamonu, Rize, Bartın, Sinop’ta yaşanan afetlerde olduğu gibi duaları almak için gayret göstereceğiz” diye konuştu.

“Tespit durumuna göre konutlarımızın, yerleşim alanlarımızın planlamasını yapacağız”

“Hamdolsun devletimiz bunu yapabilecek imkana, kudrete ve güce sahiptir” ifadelerine yer veren Kurum, “Bu noktada gerek malzeme tedariki gerek en sağlam zeminde şehrin, çocukların geleceğini şehrin kültürel dokusunu hesaba katacak şekilde planlıyoruz. TOKİ’miz eliyle yapmış olduğumuz 1 milyon 180 bin konutumuz Adıyaman, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş’ta ayaktadır. Aynı anlayışla yeni konutlarımızı yöresel dokuya uygun şekilde yapacağız. Aynı kararlılıkla, nasıl 3.3 milyon konutun dönüşümünü yaptıysak depremden hasar görmüş tüm alanlara ilişkin belediyelerimiz ile birlikte hasar tespit durumuna göre konutlarımızın, yerleşim alanlarımızın planlamasını yapacağız” şeklinde konuştu.

“Şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu seferberliği başlamıştır”

Konutlar için etüt çalışmalarının yürütüldüğünü vurgulayan Bakan Kurum, “Şu anda Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konutu seferberliği başlamıştır. 2 gün önce yapımlarımızın sözleşme süreçlerini başlattık. Bu dönüşüm ile birlikte şehirlerimizin 100 yılını da planlayacak ve afetlere karşı dirençli şehirlerin inşasını gerçekleştirecek anlayışla gerçekleştiriyoruz. Bu projelerin içerisinde çevre düzenlemesi, okulu, parkı ile Adıyamanlı kardeşlerimizin ne ihtiyacı varsa giderilecek. Ülkemizin en iyi mimarları, tasarımcıları ile bu süreci yürütüyoruz. Hem şehrin dışında belirlediğimiz rezerv alanlarında hem de şehrin içerisinde eş zamanlı yürüttüğümüz çalışmalarla vatandaşlarımızı mağdur etmeyecek şekilde 3-4 katı geçmeyecek, şehrin kültürel yapısına uygun yapılaşmayı hayata geçireceğiz. Ulu Camimizi ayağa kaldıracağız, şehrin tüm kültürel değerlerini ayağa kaldıracağız. Bu çerçevede bakanlık olarak, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 200 bin konuta ilişkin tüm mikro bölgelerin etüt çalışmaları gerek jeoloji gerek jeofizik mühendislerimizle, hocalarımızın, bilim insanlarımızın fikirleri istikametinde yürütüyoruz. Buna göre en doğru yer seçimini şehrin ileri gelenleri ile birlikte yapmaya çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

“Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te toplam bin 797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşa sürecine başladık”

Yapılacak konutlarla ilgili bilgiler aktaran Bakan Kurum, “2 gün önce Adıyaman, Gaziantep ve Kilis’te toplam bin 797 konutumuzun sözleşmelerini imzaladık ve inşa sürecine başladık. Dün Adana’da 590, Gaziantep’te 600, Hatay’da 364, Kahramanmaraş’ta bin 19, Şanlıurfa’da 534 olmak üzere, toplam 3 bin 107 yeni yuvamızın sözleşmelerini imzaladık. Bugün de Gaziantep ilçelerinde 400, Hatay’da bin 317 konut, Malatya’da 599 konut olmak üzere toplam 2 bin 316 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini imzalıyoruz. Kısacası üç günde 7 bin 220 konut ve 36 dükkanın sözleşmelerini gerçekleştirerek Cumhuriyet tarihinin en büyük afet konut yapım inşaat sürecini yürütmeye gayret gösteriyoruz. Zemin etütlerimiz başladı, Pazartesi günü itibariyle de Adıyaman merkezli ilk konutlarımızın sözleşmelerini gerek merkezde gerek köylerinde inşa sürecini başlatacağız. Diğer taraftan AFAD’ımızın koordinesinde, Cumhurbaşkanımızın talimatları ile Adıyamanlı kardeşlerimizin geçici barınma ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bir taraftan AFAD’ımız konteyner kentlerimizi, gönüllü kardeşlerimizin bağışı ile kurarken, TOKİ ve Emlak Konut’un eliyle de 3 bin bağımsız bölümden oluşan konteyner kentlerimizi, prefabrik, çelik konsürüksiyon ve yığma malzemeden yapılan yapılarımıza bugün itibari ile başladık. 15 gün içerisinde geçici barınma alanları dediğimiz alanların inşasını bitirip vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. Buradaki hak sahipliği ve hasar durumuna göre kardeşlerimizi yerleştireceğiz” dedi.

“70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz”

“Yine köylerimizi de ayağa kaldırmak için ilk etapta Osmaniye’de bin 361, Adana’da 701, Diyarbakır’da 2 bin 927, Elazığ’da 386, Hatay’da 14 bin 141, Kahramanmaraş’ta 12 bin 135, Malatya’da 17 bin 990, Şanlıurfa’da 2 bin 54, Gaziantep’te 9 bin 130, Kilis’te bin 2, Adıyaman’da 10 bin olmak üzere toplamda 70 bin köy evimizi ahırıyla, bahçesiyle, parkıyla yaparak hak sahiplerine teslim edeceğiz” diye Bakan Kurum, “270 bin inşasına eş zamanlı başlayacağız. Hasar tespitlerin tamamlanmasına müteakip de ağır hasar almış, yıkılmış ne kadar bina var ise yıkacağız. 1 yıl içerisinde vatandaşlarımızı güvenli konutlara yerleştirme anlayışımızı kararlı bir şekilde yürüteceğiz. Bu inşa sürecini yürütürken eski yerleşim yerlerine ilişkin çok önemli kararları alıyoruz. Burada da detaylı jeolojik etütler yapıyoruz. İnşallah bütüncül anlayış ile Adıyaman’ımızın binlerce yıllık tarihi dokusuna, kültürel ve bölgenin demografik yapısına uygun bir şekilde çalışmalarımızı tamamlayarak şehrimizi en güvenli yerlerde Adıyamanlı kardeşlerimize teslim edeceğiz. Adıyaman’da binalarımızı şehrin kuzeyinde Karadağ bölgesinde master plan hazırlıyoruz. Yeni Adıyaman diyebileceğimiz Karadağ bölgesinde vatandaşlarımızı güvenli konutlarına yerleştireceğiz. 5 Pınar bölgesinde de konutlarımızı yerleştirerek eş zamanlı şehrin doğusunda, batısında OSB’deki vatandaşlarımızın erişebileceği, şehrin tüm bileşenlerinin hizmet alabileceği bir anlayışla çalışmaları yürütüyoruz” diye konuştu.