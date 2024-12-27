Hatay’da il koordinasyon toplantısında açıklamalarda bulunan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 15 Ocak itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ilde tüm deprem konutları ve iş yerlerinin ihalelerinin tamamlanacağını açıkladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, yeniden göreve başladığı 2 Temmuz’dan itibaren 5’inci kez depremin yıktığı Hatay’ı ziyaret etti. Bakan Kurum, AFAD Koordinasyon Merkezi’nde Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, AK Parti, CHP, MHP, BBP ve TİP’li ilçe belediye başkanlarının da katıldığı geniş kapsamlı il koordinasyon toplantısında konuştu. Hatay’ın yeniden inşa ve ihyası için parti ayrımı gözetmeksizin çalışmaların sürdüğünü söyleyen Bakan Kurum, “Amacımız, gayemiz bir an önce köy konutuyla, ilçesiyle, beldesiyle, peyzaj düzenlemesiyle Hatay’ımızı eskisinden daha iyi hale getirebilmek, bunun mücadelesini veriyoruz. Hep birlikte Hatay’ın çocuklarının, evlatlarının huzur, güven içerisinde yaşayacağı yeni yerlerin inşasını gerçekleştiriyoruz. Söz verdiğimiz gibi 2025 yılı sonu itibarıyla Hatay’da, 11 ilde ’evine girmeyen tek bir depremzede kardeşimiz kalmayacak’ anlayışıyla çalışmalarımızı yürütüyoruz" dedi.

15 Ocak itibarıyla deprem bölgesindeki 11 ilde tüm deprem konutları ve iş yerlerinin ihalelerinin tamamlanacağını açıklayan Bakan Kurum, “Şu ana kadar Hatay’ın hem ilçelerinde hem merkezde ihalesi yapılan konut sayısı 136 bine ulaşmıştır. 15 Ocak itibarıyla inşallah hem Hatay’da hem diğer illerimizde ihalesi yapılmayan, başlanmamış hiçbir iş kalmayacak. 15 Ocak’ta Hatay’daki 158 bin hak sahibi için de saha çalışmaları yüzde 100 başlamış olacak” dedi.