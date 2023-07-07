Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, META şirketi tarafından geliştirilen yeni sosyal medya platformu ’Threads’e katıldı.

Günümüzde sıkça kullanılan Instagram, Facebook ve WhatsApp gibi sosyal medya platformlarının çatı şirketi olan META, metin tabanlı yeni sosyal medya platformu Threads’i çarşamba günü kullanıcılarının hizmetine sundu. Twitter’a rakip olarak piyasaya sürülen META’nın Instagram altyapısı ile kurduğu Threads uygulaması, siyasilerinde gündeminde yerini aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Threads’e kayıt olurken, 18 saatte 135 bin takipçiye ulaştı.

Bakan Koca, ilk paylaşımında ise şu ifadelere yer verdi:

"Hoş geldiniz. Hoş bulduk. An itibariyle burada hepimiz yeniyiz."