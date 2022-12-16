Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “İlaç bulunamaması sorununun çözümü için ikinci adımı attık. Sektörün tüm temsilcilerine tek önceliğimizin Türkiye’nin ihtiyacının karşılanması olduğunu ilettik. Mesajımız net: Vatandaşımız ilaca erişirse hepimiz rahat ederiz” ifadelerine yer verdi.

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