Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinde tıp fakültesi öğrencileriyle buluştu.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Niğde’de bulunan Sağlık Bakanı Fahretttin Koca, tıp fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi. Bakan Koca yaptığı konuşmada, “Bu yıl Yükseköğretim Kurumları Sınavında tıp kontenjanı 18 bin 49, diş hekimliği kontenjanı 9 bin 88, hemşirelik kontenjanı 17 bin 529, ebelik kontenjanı 4 bin 365’ti. Yüksek kontenjana rağmen hekim sayımız ancak 200 bine yaklaşabildi. Bazı ülkelerle kıyasladığımızda oldukça gerilerdeyiz. Uzman açığımızsa oldukça fazla. Bunun için TUS kontenjanlarını artırdığımız gibi, sınavın daha sık yapılmasını da sağladık. TUS sorularının gittikçe artan oranda çekirdek eğitim müfredatı çerçevesinde sorulmasını sağlayarak fakülte eğitiminin önemini artırmak istedik. Bir yandan da TUS kurslarıyla teşvik edilen ezberciliği önlemeye çalıştık. Biliyorsunuz ki, sağlık sistemi zaman içinde bir sorun sarmalı oluşturmaya başlamıştı. Salgın sonrasında artan hizmet talebiyle sorunlar büyüme eğilimi gösterdi. Esasında; göreve başladığımız ilk günlerden itibaren, tespit etmiş olduğumuz bu gidişata karşı gerekli çözüm politikalarını üretmeye başlamıştık. Salgın koşulları hem bu politikaların geliştirilmesine hem de sorunların büyümesine yol açtı. Daha sonra ise cumhurbaşkanımızın konuyu bizzat sahiplenmesi ile sağlık çalışanlarımızın sorunlarının giderilmesi yönünde gerekli adımlar atıldığına meslektaşlarımız yakından şahit oldu. İlk olarak, sağlık çalışanlarımızın mesleki yükünün ağırlığına binaen, fiili hizmet zammı verildi. 6 yıl çalışan her sağlık çalışanı bir yıl fazla çalışmış sayıldı. Doktorların emekliliği ile ilgili iyileştirmeler yapılmasını sağladık. Bir katsayıya bağlı olarak emeklilikte de ek ödeme verilmesini sağlayan kanuni düzenleme gerçekleştirdik. Biliyorsunuz, Pandemi şartlarında hekimlerimiz örnek insan modeline dönüşmüş, ardındansa bu örnek insan bambaşka şartlar içinde algılanmaya başlanmıştı. Doğrusu sorunlarımızı çözümlere katkısı olmayacak insanlara gereğinden fazla yansıttık" ifadelerini kullandı.