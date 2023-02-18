Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Acımasız yalanı dikkate almamalıyız” dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Acımasız yalanı dikkate almamalıyız” dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremin ardından çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, depremin ardından çeşitli tedbirleri uygulamaya koydu

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Ne Kahramanmaraş’ta ne bir başka deprem ilinde böyle bir salgın hastalık var. Tahliye edilmesi gereken hiçbir ilimiz yok. Halk sağlığı için tüm tedbirler devrede. Hijyen şartlarına uymalı ve acımasız yalanı dikkate almamalıyız” ifadelerine yer verdi.