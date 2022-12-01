Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, helikopter ambulanslarla bu yıl toplam 2 bin 330 hastanın naklinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, helikopter ambulanslarla bu yıl toplam 2 bin 330 hastanın naklinin gerçekleştirildiğini duyurdu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Helikopter ambulanslarla bu yıl, 1 Ocak-29 Kasım arasında, toplam 2 bin 330 hastamız küçük yerleşim yerlerinden büyük hastanelere veya acil müdahale yapılabilecek kurumlarımıza nakledildi. Ekiplerimiz, 2 bin 330 naklin gururuyla Acil Sağlık Hizmetleri Haftasında ve daima görev başında” ifadelerine yer verdi.