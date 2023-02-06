Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor. İlk müdahalenin ardından hastanelere nakiller sağlanıyor. Acımızı azaltmak için tüm gücümüzle sahadayız” ifadelerini kullandı.

Bakan Akar: “17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara’dan Gaziantep ve Adana’ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor”

Bakan Akar: “17 uçakla İstanbul, İzmir ve Ankara’dan Gaziantep ve Adana’ya sürekli yardım uçuşları gerçekleştiriliyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Afetin yaşandığı şehirlerimizde yaralılara ve hasta depremzedelere ilk tıbbi müdahale, kurulan sahra çadırlarında yapılıyor” dedi.

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